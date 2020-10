Scandal cu poliţia în Centrul Vechi. Bărbat amendat pentru că nu purta mască

"Eram in centrul vechi, s-au oprit si mi-au spus ca s-a dat lege că e obligatoriu să purtăm mască. Zic, ok fumez ţigara şi îmi pun masca. A spus că îmi dă amendă. M-am legitimat, mi-a dat amenda, mi-a zis sa o semnez. Când am plecat i-am zis: frumos va faceti meseria. Persoana a devenit foarte agresiva şi mi-a zis că mă duce la secţie. Domnule, lasa-ma sa ma duc sa mi iau fetita, i-a deranjat ca fumam o tigara", a povestit bărbatul la România TV.

Reamintim că poliția face controale în civil pentru a-i depista și amenda pe cei care nu respectă măsurile de protecție împotriva noului coronavirus. Decizia a fost luată după ce autoritățile au constatat că mulți oameni respectă aceste măsuri doar când în zonă sunt forțe de ordine, dar le ignoră în absența acestora. Astfel, 20% dintre polițiști vor face controale și vor aplica amenzi în civil, fără a purta uniforma, potrivit surselor citate.

De asemenea, numărul TelVerde la care poate fi sesizată nerespectarea măsurilor sanitare va fi operaționalizat astfel încât să poată fi primite și fotografii sau înregistrări video. Pe baza acestora vor putea fi date amenzi, se pot deschide cercetări sau pot fi adoptate alte sancțiuni.

Numărul la care cetățenii pot sesiza nerespectarea regulilor este 0800.800.165.

