Scandal uriaş în Diaspora după declaraţiile controversate! Se cere demisia lui Niculae Bădălău din Parlamentul României

Prezentăm mai jos textul integral al petiţiei:

"Senatorul Niculae Bădălău, reprezentant al giurgiuvenilor in Parlamentul României, a jignit milioane de români de peste hotare!

Se gândește senatorul PSD Niculae Bădălău, reprezentant al unei mici părti dintre români în Parlamentul României, la victimele traficanților de persoane când folosește expresia "fetele alea de le duc ăstia"? Întelege domnul senator în Parlamentul României că "fetele alea" sunt victime ale unor brute, victime ale unei vieți pline de lipsuri materiale, victime ale lipsei realului acces la educație? "Fetele alea", sunt VICTIME! Înțelege asta?

Pe de altă parte, faptul că a insinuat că 3-5 milioane de români sunt prostituate sau poate proxeneți peste hotare este doar jignirea brută pe care a adus-o ieri românilor plecați din țară. Faptul că susține că românii stabiliți în străinătate, temporar sau definitiv, NU ar trebui să voteze la alegerile din România este o ALTĂ jignire pe care cu NESIMȚIRE o adus-o românilor. Acelor români care trimit în țară sume considerabile fără de care România ar fi mult mai săracă, acelor români care au familiile în țară și care trăiesc în umilința sărăciei aduse de și intreținute de PSD.

Peste asta, senatorul Bădălău, spune că este o, citez, "discriminare pozitivă" faptul că românii din diaspora au votat 3 zile. După ce incompetența și nesimțirea PSD-ului au făcut ca românii să fie umiliți la cozi pentru a vota, senatorul are tupeul de aspune că nu este normal ca românii din afară votează 3 zile!

Domnule Bădălău, dacă reușiți să găsiți în dumneavoastră fie și cea mai fină urmă de decență, ar trebui ca în acest moment să demisionați din funcția de senator in Parlamentul României pentru că această funcție presupune că reprezentați o mică parte dintre românii giurgiuveni or giurgiuvenii nu gândesc și nu se exprimă așa la adresa fraților și surorilor lor, la adresa mamelor și fiicelor lor, la adresa nepoților și taților lor!

Efectul grobianismului PSD se vede până și în reacțiile societății la anumiți stimuli. Într-o țară care nu ar fi fost blestemată ca ani de zile să suporte, până la a se învăța cu ea, mitocania reprezentantilor cetatenilor in Parlament, mitocania unora ca Florin Iordache, Codrin Stefanescu, Catalin Radulescu, Niculae Badalau, Serban Nicolae, Nicolicea, Bacalbasa etc, afirmatiile referitoare la diaspora facute de hotul condamnat, senatorul Niculae Badalau, ar fi generat proteste prin care sa i se solicite demisia din Parlamentul Romaniei!

Este inadmisibila aceasta atitudine de golan a unui senator in Parlamentul Romaniei!

Este datoria noastră, a românilor, să începem salubrizarea instituției care trebuie să legifereze în numele nostru și pentru noi, românii, iar noi avem datoria de a solicita senatorului Bădălău să demisioneze din funcția în care românii l-au trimis pentru a-i reprezenta or nu pentru a-i insulta!", se arată în petiţia respectivă.