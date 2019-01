Secretele iubitei lui Dani Oţil, Gabriela Prisăcariu. "Mi se spune Miss Funduleţ pentru că...." FOTO

Formează cel mai nou cuplu din showbiz, le stă bine când apar împreună îmbrăcaţi în haine sport, dar, cu siguranţă, i-ar prinde şi mai bine hainele de miri, scrie click.ro. Nu ştim dacă Dani Oţil (38 de ani) şi Gabriela Prisăcariu (26 de ani), iubita lui mai tânără cu 12 ani, au gânduri atât de înalte, dar ar putea fi nunta anului 2019. Lumea showbizului a explodat când povestea lor de dragoste a fost devoalată.

Îndrăgostiţi ca doi porumbei, şi-au dat de gol relaţia când au postat fotografii din vacanţa lor în Peru, la început de an. Pe Dani Oţil îl ştie toată ţara, iar Gabriela nu e nici ea vreo anonimă.

Frumoasa blondină, absolventă de Drept, profesează în lumea modei şi a devenit cunoscută după ce a câştigat în 2015 concursul „Supermodels by Cătălin Botezatu" (Kanal D). Are un trup fără cusur, umeri drepţi, picioare lungi şi un fund bombat de braziliancă, pentru care alte femei trebuie să recurgă la operaţii.

Fata singură la părinţi, răsfăţată de mama cu mâncare gătită în casă, a vorbit despre sport, alimentaţie şi un mod de viaţă sănătos.

„Am nişte gene foarte bune, le moştenesc de la mama mea, aşa că să nu vă mai întrebaţi de ce mi se spune Miss Funduleţ. Cu greutatea nu am avut niciodată probleme, nu mănânc produse fast food, ci doar ce găteşte mama mea: sarmale, ciorbiţe, clătite, cozonaci, plăcinte şi multe altele. Sunt singură la părinţi şi mă răsfaţă mama. Nu practic sporturi de performanţă. În liceu, mi-am luat scutire de la ora de sport, dar de doi ani merg la sala de fitness. Am fost motivată de rezultate, după primele pătrăţele de pe abdomen. Mă antrenez cu greutăţi, alergare, fac abdomene, braţe, fesieri şi nu am antrenor. Îmi place să mă antrenez singură, pentru că îmi cunosc bine corpul şi ştiu ce părţi să lucrez. Petrec cam o oră şi jumătate la sală şi încerc să ajung zilnic", a declarat Gabriela Prisăcariu pentru Click!.