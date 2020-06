Şeful Spitalului Victor Babeş din Timişoara, declaraţie despre coronavirus: "Riscul e mai mic să iei COVID în Romania decât în Grecia"

Dr. Oancea consideră că "anul acesta e bine să ne redescoperim ţara".

"Tu eşti sănătos, cu familia sănătoasă, vă duceţi cu maşina în Grecia, Bulgaria, Italia. Te duci cu familia sănătos şi e riscul să vii bolnav de acolo. Încă au puţine cazuri, dar aveţi răbdare (n.r grecii şi italienii). Îţi închiriezi o vilă sau un apartament şi eşti tu cu familia, dar mergi la alimentară să cumperi produse, te duci la restaurant să mănânci, te duci la plajă. Riscul este mai mic la noi în ţară…

Industria HORECA la noi e mult mai riguroasă. Am fost şi eu în Grecia de multe ori şi cunosc HORECA din Grecia, şi există riscul să te întorci bolnav de acolo. Nu cred că pentru o săptămână sau două merită riscul ăsta, când avem o ţară frumoasă şi la noi…

Pot să se supere (n.r. agentii de turism). Nu vreau să bucur sau să supar pe cineva. Eu ţin cu pacienţii, pentru că am fost la căpătâiul lor şi am văzut cu satisfacţie şi vindecaţi, dar am văzut şi decedând. Nu mă interesează să supăr, eu vreau să spun realitatea şi ce am văzut cu ochii mei", a precizat managerul Spitalului de Boli Infecţioase Victor Babeş din Timişoara, pentru Opinia Timişoarei.

Turiştii care vor să călătorească în Grecia vor completa un formular online, cu 48 de ore înainte de a intra pe teritoriul statului elen. După completarea documentului, veţi primi un cod QR pe care îl veţi descărca în telefon sau îl veţi putea tipări pe hârtie pentru a fi scanat de Poliţia de Frontieră greacă, împreună cu documentele de călătorie.