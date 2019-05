Semaforul alimentar i-ar ajuta pe romani să mănânce mai sănatos. Dar cum statului puţin îi pasă, sistemul nu se aplică

In primul episod v-am relatat despre masurile ineficiente ale Guvernului, care doar se lauda ca le ieftineste romanilor mancarea sanatoasa. In al doilea episod v-am povestit cum o lege care ar putea salva, anual, mii de romani zace blocata in Parlament, din cauza ca deputatii pun mai mare pret pe castigurile producatorilor din industria alimentara decat pe vietile oamenilor.

Astazi va vom arata cum institutiile statului evita nu doar sa aplice - ci si sa mediatizeze - o solutie pe care autoritatile din mai multe tari o folosesc deja cu succes pentru a-i ajuta pe consumatori sa recunoasca, dintr-o simpla privire, care dintre alimentele din comert sunt periculoase si care nu.

Semaforul alimentar: cand a fost inventat si cum functioneaza

Semaforul alimentar este, de fapt, un sistem care semnalizeaza, pe intelesul tuturor, calitatea alimentelor. Iata cum functioneaza.

Fiecare aliment primeste un numar de puncte, in functie de cantitatea de grasimi, zaharuri si sare din compozitie. Cu cat aceste substante se gasesc in cantitati mai mari, cu atat punctajul alimentului creste.

De ce este important acest punctaj? Pentru ca, in baza lui, alimentul este incadrat intr-o categorie semnalizata cu o culoare si o litera (pentru consumatorii discromati, care n-ar recunoaste culorile - n.red.).

Astfel, alimentele cu cel mai mare continut de grasimi, sare si/sau zahar sunt semnalizate cu rosu (si litera E), indicand faptul ca au un efect nociv asupra sanatatii consumatorului.

