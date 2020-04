Shannen Doherty, Brenda din serialul Beverly Hills 90210, a împlinit 49 de ani şi se luptă cu cancerul. Mesaj emoţionant pe Instagram

Frumoasa brunetă, care a dat viață personajului Brenda Walsh, a împlinit 49 de ani pe 12 aprilie. Pe Instagram nu a găsit putere să se afișeze bucuroasă că e ziua ei, ci a publicat un mesaj profund, legat de contextul în care ne aflăm cu toții: pandemia de coronavirus.

Serialul “Beverly Hills, 90210” a avut premiera în 1990 la canalul de televiziune Fox TV și a devenit rapid un fenomen mondial. Jason Priestley (50 de ani), Jennie Garth (48 de ani), Ian Ziering (56 de ani), Gabrielle Carteris (59 de ani), Brian Austin Green (46 de ani), Tori Spelling (46 de ani), regretatul Luke Perry (1966-2019) și Shannen Doherty (49 de ani) au dat viață unor personaje cu care s-au identificat milioane de adolescenți.

Viețile tuturor au fost marcate de drame, însă cea mai mare tragedie care a lovit distribuția serialului Beverly Hills s-a produs pe 4 martie 2019, când actorul Luke Perry, interpretul lui Dylan McKay, a murit în urma unui atac cerebral. Însă iată că și iubita lui din serial, Brenda Walsh, interpretată de Shannen Doherty, a fost purtată de viață de pe culmile gloriei, pe culmile disperării.

Brenda din "Beverly Hills 90210" suferă de cancer. Actriţa a izbucnit în lacrimi la tv

În vara lui 2017, actriţa a prins aripi când a aflat că boala intrase în remisie, însă în februarie 2020 a cunoscut cel mai urât coșmar din viața ei: cancer la sân de gradul patru. ”Este greu să vorbesc despre asta, dar este o chestiune de zile până când acest lucru își va lăsa amprenta asupra mea și îmi va cădea părul din cap. Am cancer în stadiul patru. Cancerul s-a întors. De aceea, prefer să dau anunțul chiar eu”, a declarat ea la 4 februarie în timpul emisiunii ”Good Morning America”. De atunci, actrița ia viața așa cum vine, se bucură de fiecare clipă și nu a abandonat micile plăceri cotidiene: sala de sport, ieșirile cu prietenii, poveștile cu fanii ei de pe Instagram.

Ce-i drept, acum stă și ea izolată, din cauza pandemiei de coronavirus, iar pe 12 aprilie, în ziua în care a împlinit vârsta de 49 de ani, a publicat pe Internet un mesaj de suflet, care circulă în această perioadă, devenind viral: „Am adormit într-o lume și ne-am trezit în alta. Dintr-o dată, Disney nu mai are magie, Parisul nu mai e romantic, New York nu mai strălucește, Marele Zid Chinezesc nu mai e o fortăreață, iar Mecca este goală. Îmbrățișările au devenit, dintr-o dată, arme, iar faptul că nu ne mai vizităm părinții și prietenii s-a transformat într-un gest de iubire. Dintr-o dată, realizezi că puterea, frumusețea și banii nu valorează nimic și că nu-ți pot asigura oxigenul pentru care te lupți. Planeta își continuă viața. Doar oamenii au fost închiși. Cred că ne trimite un mesaj: nu ești indispensabil. Aerul, pământul, apa, cerul sunt ok fără tine. Când te întorci, amintește-ți că tu ești oaspetele meu, nu gazda”.

În 2011, Shannen Doherty s-a căsătorit cu cel de-al treilea soț al ei, Kurt Iswarienko, pe care l-a cunoscut la o petrecere, în 2008, pe vremea când acesta era însurat cu Taryn band. Fosta soacră a lui Kurt a criticat-o pe Shannen, acuzând-o că a destrămat o familie. Shannen a mai fost căsătorită cu actorul Ashley Hamilton, în perioada 1993-1994, și cu jucătorul de poker Rick Salomon, în perioada 2003-2004.