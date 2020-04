Shirley Knight, cunoscuta actriţă din "Neveste Disperate", a murit la vârsta de 83 de ani

Shirley Knight s-a stind din viaţă din cauze naturale, la vârsta e 83 de ani, în casa fiicei sale, actrița Kaitlin Hopkins, din Texas.

Fiica ei i-a anunţat pe toţi fanii actriţei despre trecerea în nefiinţă, printr-un mesaj pe pagina de Facebook: "Azi-dimineață, pe 22 aprilie, ai murit și sufletul tău dulce ne-a lăsat pentru un loc mai bun. Pentru mine, ai fost "doar mama", pentru unii ai fost "Miss Knight", "Miss Shirley", "Mama Shirley" (pentru colegii mei), "Shirl the Girl" (pentru prietenii tăi) și "Shirley Knight" pentru fanii tăi".

Shirley a fost o actriță câștigătoare a premiilor Tony și Emmy a cărei carieră impresionantă a inclus spectacole nominalizate atât pe ecran cât și pe scenă.

A oferit spectacole TV memorabile în emisiuni precum "The Outer Limits through the Streets of San Francisco", dar şi seriale precum "Thirtysomething" și "NYPD Blue". De asemenea, mulți o vor recunoaşte pentru rolul ei ca Phyllis Van De Kamp în "Desperate Housewives".

Pe lângă munca ei de pe ecran, regretata actriță a fost o vedetă respectată pe Broadway. Ea a câștigat prestigiosul premiu Tony în 1976 pentru interpretarea sa ca şi Carla în "Kennedy's Children", o piesă de Robert Patrick.

Celelalte credite memorabile de pe Broadway includ "The Three Sisters", "We have always live in the Castle" şi "The Watering Place cu William Devane".

Un serviciu memorial va avea loc în Los Angeles la începutul anului viitor. În locul florilor, contribuția în memoria ei poate fi adusă Fondului Memorial Shirley Knight de la Universitatea de Stat din Texas.