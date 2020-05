Siena Vuşcan a şocat din nou cu energia şi talentul ei în Marea Finală de la Românii au Talent! Momentul ei a fost spectaculos - VIDEO

A impresionat-o pe Andra, în timpul emisiunii "Românii au Talent", așa că a obținut un Golden Buzz meritat, iar mulți telespectatori au fost de părere că micuța Siena, "chinezoaica" în vârstă de doar 10 ani, are un viitor strălucitor în fața sa.

Cu un zâmbet larg pe chip, Siena a recunoscut că a avut emoții, însă a reușit să le depășească. Iar fericirea i s-a putut citi pe chip.

Siena a locuit cu părinții săi în China timp de cinci ani și a învățat foarte bine această limbă străină în doar an și jumătate! Ea s-a născut în Statele Unite, la San Francisco, așa că vorbește foarte bine și engleza, iar acasă – în familie – vorbește doar în limba română.

Părinții Sienei Vușcan sunt din Cluj-Napoca, dar de șase ani locuiesc în Huangdao, China. În cadrul unui interviu, ei au mărturisit că vor să călătorească în mai multe țări, dar, deocamdată, stau în China pentru că fiica lor de 10 ani are o carieră muzicală acolo. Părinții săi sunt profesori universitari, mama este profesoară de artă, tatăl este profesor de economie. Siena are o soră, în vârstă de șase ani și un frate, de un an.

Atunci când avea doar cinci ani, Siena și tatăl ei au fost chemați de producătorii unei emisiuni de talente din China să cânte împreună. Apoi a fost invitată într-o altă emisiune, din Shanghai, pe o scenă mare, acolo a reușit să uimească pe toată lumea cu o melodie cântată... în limba chineză. Atunci și-a dat seama că îi place să facă asta și a început să se pregătească intens, iar viața ei s-a schimbat.

Siena cântă operă în limba chineză și, de un an de zile, ia lecții de canto de patru ori pe săptămână. Participă la multe emisiuni în China, cântă, filmează și pentru reclame, joacă în seriale. Anul acesta, micuța a jucat în două filme artistice și într-un serial.

Îți poți susține concurentul preferat, prin vot, trimițând codul de votare aferent fiecărui concurent, prin SMS la numarul 1264.

Tariful este de 0.48 € (inclusiv TVA), iar numarul este accesibil din retelele Telekom, Orange, Vodafone și Digi Mobil.