Simona Gherghe are probleme de sănătate. A făcut anunţul pe reţelele de socializare: "Când revine durerea îmi vine să mă urc pe pereţi"

Vedeta se confruntă cu probleme serioase de sănătate, are dureri groaznice de spate, pe care le tratează cu mai multe medicamante. Aflată în izolare la domiciliu din cauza situației de criză prin care trece țara noastră, Simona și-a anunțat fanii că nu se simte prea bine din cauza unei contracturi musculare.

”Sunt praf cu spinarea. Am făcut o contractură musculară foarte puternică și de vreo două zile sunt pe niște analgezice foarte puternice (...) Pe moment îmi fac bine, dar când revine durerea îmi vine să mă urc pe pereți”, și-a anunțat vedeta fanii de pe contul său de Instagram.

Simona Gherghe, mesaj acid pe Facebook

Simona Gherghe a reacţionat după ce ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunţat că patrule de poliţie vor duce prescuri în spitale şi în zonele aflate în carantină. Prezentatoare de televiziune Simona Gherghe a reacţionat după ce ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunţat, marţi, că patrule de poliţie vor duce prescuri în spitale şi în zonele aflate în carantină. Citeşte şi: Simona Gherghe şi-a botezat băieţelul. Vedete multe la petrecere

Vedeta a scris un mesaj pe pagina sa de Facebook, în care precizează că românii ortodocşi nu aveau nevoie de această „viermuială“ în Săptămâna Mare, pentru că nu va face altceva decât să le pună vieţile în pericol. Mai mult decât atât, îi dă exemplu pe catolici, care sunt "decenţi şi înţelepţi".

"Dumnezeu iubeste oamenii. Eu asa cred! Iar Dumnezeu nu ar pune viata oamenilor in pericol, in numele Lui! Ce nevoie aveau romanii ortodocsi de viermuiala asta, in Saptamana Mare? Se supara, oare, Dumnezeu, daca ne aprindeam fiecare o candela, in casele noastre, in tacere si in smerenie, cu gandul la parintii sau bunicii de care TREBUIE sa avem grija si sa-i protejam?

Nu se supara... Nu puteam sa avem si noi decenta si intelepciunea catolicilor? Credinta nu se masoara in lumina “sfanta” sau in “prescura” impachetata! Credinta inseamna sa-ti pese de cel de langa tine, inseamna sa ai grija de el, nu sa-i pui viata in pericol!", a scris Simona pe reţelele de socializare.