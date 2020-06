SCANDALOS! Sorina "Soneria" Matei, dată afară de la B1 pentru "propaganda rusă", impusă la TVR. Dan Andronic acuză intervenţia SRI

Sorina Matei are in spate o cariera agitata si mai mult decat controversata: a fost data afara de B1 TV pentru "propaganda rusa", fiind susținută de institutii media precum Sputnik, o publicatie online care ataca cu regularitate SUA și sprijină acțiunile rușilor, fiind un principal instrument de dezinformare-manipulare. Jurnalista a mai trecut pe la Antena 3, Realitatea TV, Digi 24 si RTV, inainte de B1 TV, bifand, practic, toate posturile de stiri din Romania.

B1 o acuză pe Sorina Matei că este susţinută de Sputnik! Explicaţile postului TV şi ale patronatului după demiterea moderatoarei

Sorina Matei s-a despartit cu scandal de toate posturile la care a lucrat! Jurnalista este cunoscuta si pentru faptul ca da in judecata colegii de breasla, ceea ce se intampla foarte rar, in mod normal, in lumea presei.

Acum, Sorina Matei se pregateste sa-si primeasca recompensa din partea PSD, pe banii romanilor si in favoarea rușilor!

TRAIAN BĂSESCU sugerează că Sorina Matei ar fi OFIŢER ACOPERIT. Reacţia jurnalistei şi discuţia dintre cei doi

Dan Andronic a comentat pe Facebook informația conform căreia Sorina Matei urmează să fie angajată la TVR.

"Soneria Binomului este avansată la Goarna PSD. Cvasi-necunoscuta Sorina Matei, angajată în ultimii 10 ani prin diverse locuri la intervenția securiștilor sau a procurorilor, are din nou serviciu...", a scris Dan Andronic, care a dezvăluit faptul că intervenția foștilor șefi ai Serviciului Român de Informații, George Maior și Florian Coldea, a contribuit la angajarea Sorinei Matei la B1 TV.