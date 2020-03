Spitalul Fălticeni din Suceava devine unitate-suport în contextul pandemiei de coronavirus

Managerul Spitalului Fălticeni a declarat faptul că a început să primească urgențe medicale încă de la începutul săptămânii în curs, însă a precizat că are angajat doar un medic ATI, iar din această cauză, momentan, foarte multe cazuri chirurgicale.

De asemenea, acesta a adăugat faptul că secretarul de stat Nelu Tătaru și coordonatorul UPU-SMURD Iași, Diana Cimpoeșu, au vizitat spitalul și au dat asigurări că va primi sprijinul necesar pentru a acoperi deficitul de medici în specialitățile în care acesta există.



Managerul Spitalului Fălticeni a spus, de asemenea, că la unitatea medicală pe care o coordonează vor fi repartizaţi, în perioada următoare, doi medici rezidenţi în ultimul an, din specialitatea ATI.

Citește și: O asistentă de la Suceava plânge şi cere ajutorul: Nu mai putem. Vrem să fim testaţi. Am intrat în contact cu toţi care sunt infectaţi

Secţia de Chirurgie Generală a Spitalului Municipal Fălticeni dispune de 40 de paturi, dintre care zece sunt pentru Ortopedie, Secţia de Pediatrie are 30 de paturi, iar Secţia de Obstetrică are Ginecologie are 35 de paturi.



Primarul municipiului Fălticeni, Cătălin Coman, a anunţat că în şedinţa Consiliului Local de joi se va vota alocarea din fondul de rezervă a sumei de un milion de lei pentru spital, iar din această sumă vor fi achiziţionate trei ventilatoare mecanice pentru adulţi, care vor intra în dotarea ATI, şi un analizor pentru testarea COVID-19.



Potrivit managerului Morariu, Spitalul Municipal Fălticeni are, în prezent, în dotare două ventilatoare mecanice.

Spitalul Judeţean Suceava se închide de azi. Toţi pacienţii vor fi testaţi pentru CORONAVIRUS şi tranferaţi la alte unităţi sanitare

Spitalul Județean din Suceava va fi închis începând de astăzi pentru dezinfecţie, iar pacienții vor fi transferați la alte unități medicale, urmare a controlului făcut de Ministerul Sănătății. Toţi pacienţii vor fi testaţi pentru coronavirus şi transferaţi la alte unităţi în funcţie de rezultatul testului. Nelu Tătaru, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii, a precizat că până acum 34 de medici din cadrul spitalului Suceava sunt confirmați pozitiv la COVID 19. De asemenea, 49 de asistenți medicali și infirmieri au fost confirmaţi cu COVID 19. Directorul medical al Spitalului Judeţean Suceava a fost demis, a mai spus Tătaru.

În cursul zilei 24.03.2020, echipa Ministerului Sănătății condusă de dr. Nelu Tătaru, secretar de stat a făcut o primă evaluare a activității Spitalului Clinic Județean Suceava în contextul răspândirii noului corornavirus.

Din echipa MS fac parte șefii Comisiilor pentru medicină de urgență și epidemiologie a Ministerului Sănătății, prof.dr. Diana Cimpoieșu, respectiv prof.dr. Doina Azoicăi. Echipa este completată de către directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică Iași, conf. univ Lucian Indrei, coordonatorul direcțiilor de sănătate publică din Regiunea de NE.

După prima zi de verificare, echipa MS a decis închiderea Spitalului Clinic Județean începând de astăzi pentru 48 de ore în vederea realizării procedurilor de dezinfecție.

Tot astăzi va începe transferarea celor 124 de pacienți care se mai află internați în spital în alte unități sanitare, după cum urmează:

- Pacienții confirmați pozitiv la COVID 19 vor fi repartizați la secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean Suceava care se află într-o clădire pavilionară separată. Această clinică are 248 paturi, din care în prezent sunt ocupate 108.

- Pacienții confirmați negativ la COVID 19 care nu reprezintă urgențe își vor continua tratamentul izolați la domiciliu sub supravegherea medicului de familie

- Pacienții care sunt confirmați negativ și reprezintă urgențe medicale care necesită tratament într-o unitate sanitară vor fi transferați în spitale din județul Iași, în funcție de patologie.

În 48 de ore se estimează deschiderea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean Suceava, care este supusă procesului de dezinfecție. UPU va începe să funcționeze din nou cu personal medical transferat din clinicile medicale din Iași, clinicile private din Suceava, precum și personal din cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Suceava.

Toți pacienții care vor fi investigați și diagnosticați în UPU a SCUJ Suceava vor fi dirijați pentru continuarea tratamentului în unitățile medicale din Fălticeni și Rădăuți. Cei cu patlogie severă vor fi direcționați către unitățile medicale din Iași.