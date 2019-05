SUBIECTE EVALUARE NAŢIONALĂ CLASA A VI-A 2019. Cum arată testele pentru elevi, potrivit EDU.RO

SUBIECTE EVALUARE NAŢIONALĂ CLASA A VI-A 2019. Elevii claselor a VI-a vor susține evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul inferior al gimnaziului (V-VI):

Program

23 mai- Limbă și comunicare

24 mai - matematică și științele naturii

Limbă si comunicare - Limba engleză

Limbă si comunicare - Limba franceză

Sălile în care se susţin aceste evaluări sunt, de regulă, cele în care elevii îşi desfăşoară activitatea în mod obişnuit. Acestea vor fi adaptate în prealabil, după caz, în funcţie de testul planificat, prin eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influenţa pe elevi.

Testele sunt elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare, au un format asemănător cu cel al evaluărilor internaționale și trebuie să aibă un nivel mediu de dificultate. Durata alocată rezolvării acestora este de 30 de minute pentru fiecare test administrat la EN II, respectiv de 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN IV și EN VI.

SUBIECTE EVALUARE NAŢIONALĂ CLASA A VI-A 2019. Testele sunt evaluate în cadrul unităţii de învăţământ, de către cadrele didactice din respectiva unitate, în termen de cel mult 7 zile de la data susținerii ultimului test.

Cumulat, se estimează participarea a peste 575.000 de elevi înscriși în cele trei clase.

Rezultatele individuale obținute la aceste evaluări nu se afișează/nu se comunică public și nu se înregistrează în catalogul clasei. Rezultatele vor fi valorificate strict la nivelul unității de învățământ prin elaborarea planurilor individualizate de învățare, acolo unde este cazul, respectiv informarea elevilor și a părinților/reprezentanților legali asupra stadiului formării și dezvoltării competențelor evaluate.

Ce spune Legea Educației despre evaluarea de la finalul clasei a VI-a:

Art. 74 – (4) La finalul clasei a VI-a, toate școlile, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educației Naționale, organizează și realizează evaluarea elevilor prin două probe transdisciplinare: limbă și comunicare, matematică și științe. Proba de limbă și comunicare va cuprinde limba română și limba modernă I, iar pentru elevii din clasele cu predare în limbile minorităților naționale, și limba maternă. Rezultatele evaluărilor sunt utilizate pentru elaborarea planurilor individualizate de învățare ale elevilor și pentru preorientarea școlară către un anumit tip de liceu. Rezultatele evaluării și planurile individualizate de învățare se comunică părinților elevilor și sunt trecute în portofoliul educațional al elevului.

SUBIECTE MATEMATICA EVALUARE NATIONALA 2019 CLASA A IV-A. Ce au avut de rezolvat elevii

Ce se întâmplă cu rezultatele

SUBIECTE EVALUARE NAŢIONALĂ CLASA A VI-A 2019. Rezultatele copiilor la evaluarea de la clasa a VI-a nu vor fi trecute în catalog, nici nu vor fi făcute publice, ci vor fi comunicate fiecărui părinte în parte de către învățător, care trebuie să îi spună acestuia și cum anume să lucreze pe timpul vacanței de vară cu cel mic, pentru a acoperi eventualele lacune.

Scopul evaluării de la clasa a VI-a este de a vedea în ce măsură copiii și-au însușit informațiile prevăzute în programa școlară, dar și de a le da o primă idee asupra liceelor sau școlilor profesionale care le-ar fi cele mai potrivite.

Deși se desfășoară la nivel național de 4 ani, aceste evaluări sunt extrem de slab folosite și comunicate de către Ministerul Educației: instituția nu a format învățătoarele și profesorii astfel încât aceștia să aibă în mod concret seturi de exerciții, de îndrumări pe care să le dea părinților pentru a lucra cu copiii acasă pe timpul vacanței de vară, nu a realizat nici până la această oră un model național de portofoliu educațional în care aceste rezultate trebuie trecute – conform legii educației în vigoare din 2011, nu a făcut publică niciodată semnificația rezultatelor la nivel macro.

SUBIECTE EVALUARE NAŢIONALĂ CLASA A VI-A 2019. Un alt semn al indiferenței cu care Ministerul tratează evaluările de la clasa a II-a, a IV-a și a VI-a stă chiar în modelele de subiecte publicate acum de instituție: sunt subiectele propriu-zise din 2014. Nici un efort de realizare a unor modele noi.

Modele de teste pentru Evaluarea Națională la clasa a VI-a. Structura subiectelor nu se schimbă, spune instituția care concepe cerințele

Modele de teste pentru Evaluarea Națională la clasa a VI-a pot fi descărcate de mai jos. Elevii de cei de clasa a VI-a susțin testarea pe 22 și 23 mai.

Rezultatele de la Evaluările Naționale la final de clasele a VI-a nu se trec în catalog și au ca scop să verifice în ce măsură copiii și-au însușit informațiile pe care programa școlară le-a stabilit ca obiectiv la fiecare clasă. Evaluările ar trebui să îi ajute pe părinți să afle pe ce anume să insiste, în lucrul cu copiii, pe timpul verii. Un alt obiectiv al evaluărilor este de a-i obișnui pe copii cu examenele.

CENTRUL NAȚIONAL DE EVALUARE ȘI EXAMINARE: SUBIECTELE PENTRU EN II, EN IV, EN VI 2019 AU ACEEAȘI STRUCTURĂ CU CEA DIN 2018

Edupedu.ro a întrebat oficial, în urmă cu o lună, Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE) – instituția din subordinea Ministerului Educației care realizează subiectele de la examene – dacă există modificări în structura subiectelor de anul acesta de la Evaluările pentru clasele a II-a, a IV-a, a VI-a și dacă intervin în dificultatea subiectelor de Bacalaureat 2019 și Evaluare Națională 2019. Întrebarea Edupedu.ro a venit după ce Andronescu a anunțat că va avea o discuție cu reprezentanții CNEE în legătură cu subiectele de examene, în contextul în care numeroși profesori au spus că subiectele de la simulări au fost dificile.

SUBIECTE EVALUARE NAŢIONALĂ CLASA A VI-A 2019. Răspunsul Centrului Național de Evaluare și Examinare, la solicitarea Edupedu.ro:

"1. Subiectele pentru EN II, EN IV, EN VI ce vor fi administrate în luna mai 2019 au aceeași structură cu cea din 2018;

2. Pentru EN II, EN IV, EN VI sunt valabile ca modele subiectele publice, administrate în anul anterior, subiecte ce pot fi găsite la adresa: subiecte2018.edu.ro;

3. Subiectele pentru EN VIII și Bacalaureat sunt în concordanță cu programele școlare în vigoare pentru fiecare disciplina."

DESPRE EN LA CLASELE A II-A, A IV-A ȘI A VI-A

Evaluările de la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a au fost introduse prin legea educației din 2011 și sunt organizate la nivel național de 4 ani; primul an în care au fost administrate național a fost 2014-2015.

SUBIECTE EVALUARE NAŢIONALĂ CLASA A VI-A 2019. Până la aplicarea acestor testări, care au subiecte unice, concepute de Ministerul Educației pe modelul PISA, copiii nu susțineau nicio examinare cu cerințe făcute de altcineva decât învățătorul de la clasă, până la clasa a VIII-a, când erau puși direct în fața unui examen. La clasa a VI-a, ele au ca obiectiv preorientarea școlară către un anumit tip de liceu.