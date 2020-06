Subiecte română Evaluare Naţională 2020 edu.ro. Ce trebuie să ştii pentru a lua notă mare la Capacitate 2020

Subiecte română Evaluare Naţională 2020. Elevii de clasa a VIII-a pot rezolva teste de antrenament, limba și literatura română și matematică, prin alcătuirea unor seturi cu teste din cele două probe de examen.

Ministerul Educaţiei recomandă rezolvarea testelor în zile diferite, în condiții apropiate celor din sala de examen (timp, modalitate de redactare, fără consultarea unor surse), iar după publicarea baremelor se pot realiza inclusiv autoevaluări.

Subiecte română Evaluare Naţională 2020. Iată câteva dintre testele pe care elevii le pot rezolva la limba şi literatura română.

Programa la Limba și literatura română pentru Evaluarea Națională 2021

Subiecte română Evaluare Naţională 2020. În programa pentru Evaluarea Națională 2021 la Limba și literatura română, chiar din preambulul documentului sunt menționate câteva modificări fundamentale față de vechea programă, adoptată în 2014.

„Subiectele de limba și literatura română de la Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a evaluează competențele de receptare a mesajului scris de diverse tipuri, în scopuri diverse, de exprimare scrisă și de utilizare corectă, adecvată și eficientă a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare cu scopuri diverse, precum și exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional."

"Etapele intermediare ale formării competențelor specifice pe care le conțin programa de valoare și detalierea conținuturilor sunt prezentate în programa școlară în vigoare."

„Structura subiectului are în vedere o nouă viziune care valorifică procesele cognitive evaluate de testările PIRLS și PISA, vizează modelul dezvoltării personale în receptarea textului literar și caracterul funcțional al componentei lingvistice, în conformitate cu profilul de formare a absolventului de gimnaziu și cu programa școlară sus menționată."

Subiecte română Evaluare Naţională 2020. „În evaluarea competențelor și a conținuturilor se vor urmări permanent aspectele normative, ortoepice, ortografice, morfologice și de punctuație, utilizându-se constant Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române (DOOM 2), Dicționarul explicativ al limbii române și alte tipuri de dicționare și îndreptare."

Față de programa actuală, în vigoare pentru cei care acum sunt clasa a VIII-a și care vor susține anul acesta Evaluarea Națională, modificările sunt de substanță.

Dispar compunerile, genurile și speciile literare sunt înlocuite de „tipuri de texte", celebra cerință din toate comentariile care presupunea "motivarea apartenenţei unui text studiat sau la prima vedere la o specie literară sau la un gen literar" devine istorie.

Rămâne, în schimb, „caracterizarea personajului".

Subiecte română Evaluare Naţională 2020. Anul trecut, la primul subiect elevilor li s-a cerut să redacteze o argumentație pe baza unui text al genului dramatic, ei primind un fragment din "Ultima cursă", de Horia Lovinescu. De asemenea, la primul dintre subiecte una dintre cerințe a fost formularea unui enunț cu două idei principale, respectiv secundare din text.

Subiecte română Evaluare Naţională 2020. Al doilea dintre subiectele la română la CAPACITATE 2019 a constat într-un fragment „A fost o dată un scriitor foarte încăpățânat" de Adina Nelega, printre cerințe fiind menționarea modului și timpului unor verbe, a funcției sintactice a unor cuvinte, transcrierea unei propoziții principale și a unei subordonate și construirea unei fraze cu două propoziții - o subordonată completivă directă introdusă prin conjuncția „dacă.

Calendarul de desfășurare a Evaluării Naționale 2020

2-5 iunie – înscrierea elevilor

15 iunie – Proba scrisă la Limba și literatura română

17 iunie – Proba scrisă la Matematică

18 iunie – Proba scrisă la Limba și literatura maternă

22 iunie – Afișarea rezultatelor înainte de contestații (până în ora 14:00)

22-23 iunie – Depunerea contestațiilor (22 iunie – între orele 16:00 și 19:00 / 23 iunie – între orele 8:00 și 12:00)

23-26 iunie Soluționarea contestațiilor

27 iunie – Aflarea rezultatelor finale

Din cauza pandemiei de coronavirus, s-au luat câteva măsuri pentru prevenirea răspândirii virusului. Distanţa între elevi în sălile de examen va fi de cel puţin 2 metri. Potrivit Ministerului Educației și Ministerului Sănătății „nu este permis accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depășește 37,3 grade Celsius".

Calendarul sesiunii speciale pentru Evaluarea Naţională 2020

Monica Anisie, ministrul educației și cercetării, a aprobat ordinul privind organizarea sesiunilor speciale de Evaluare Națională și Bacalaureat pentru absolvenții care nu vor putea participa la prima sesiune, în vederea asigurării egalității de șanse, în contextul pandemiei de coronavirus.

22-26 iunie: înscrierea candidaților

29 iunie: Limba și literatura română

30 iunie: Matematică

1 iulie: Limba și literatura maternă

2 iulie: afișarea rezultatelor (ora 12:00)

2 iulie: depunerea contestațiilor (între orele 14:00 - 19:00)

4 iulie: afișarea rezultatelor finale (după ora 12:00)

