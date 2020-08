Superalimente ale lunii august pe care e bine sa le consumi

Iata care sunt superalimentele lunii august pe care ar fi bine sa le consumi:

1. Pepene galben

De ce ne place: o portie contine numai 46 de calorii, plus necesarul unei intregi zile de vitamine A si C. De asemenea, este o sursa foarte buna de potasiu si este plin de apa, sustine nutritionistul Mitzi Dulan.

Cum sa-l savuram: Poate fi consumat crud sau intr-o salata de fructe cu putina branza feta sau menta.

2. Zucchini

De ce ne place: Acest aliment este sarac in calorii si bogat in fibre, vitamine A, C, K si potasiu. „Este un produs care adauga cantitate si substanta dietei tale fara prea multe calorii", spune Dulan.

Cum sa-l savuram: O leguma cu adevarat versatila, zucchini este gustos atat fript pe gratar, crud cat si fiert. L-ai putea folosi in clatite americane, ca chips-uri sau in lasagna facuta in casa. Poate fi chiar prajit – este mult mai sanatos decat cartofii prajiti.

3. Vinete

De ce ne plac: Sunt o sursa excelenta de vitamine B6 si K si contin si o multime de fibre. Aceste legume au in compozitia lor foarte multi antioxidanti ceea ce inseamna ca sunt benefice pentru sanatatea corpului in general si a inimii si memoriei in special.

Cum sa le savuram: Incearca sa le sotezi, pe gratar sau inabusite in putin ulei. Totodata, vinetele pot fi consumate si sub forma unei salate gustoase.

