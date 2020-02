Tatăl lui George Burcea reacţionează după ce fiul lui a fost prins drogat la volan: "Ei aveau de mult probleme"

„Ce să zic, aveam bănuielile mele ca face asta (n.r: că se droghează). Îmi pare tare rău că a ajuns să facă asta, are și el familie, copilași. Muncește mult și asta face George cu banii câștigați? Nu vreau să zic mai multe, este un subiect tare sensibil. Îmi pare rău pentru el”, a spus bărbatul pentru Impact.ro.

Mai mult decât atât, acesta a făcut referire și la relația dintre fiul său și Andreea Bălan. „Vă zic ce am mai auzit si eu din diferite probleme. Ei aveau de mult probleme, dar Andreea a fost foarte intelegatoare și permisivă. Dar el parcă a luat-o razna. După ce s-a aflat astăzi (n.red. că s-a drogat), sper să vă dați seama cât adevăr este în vorbele lui despre mine”, a mai declarat tatăl lui George Burcea, potrivit sursei citate.

Citeşte şi: Aurelian Temişan rupe tăcerea despre divorţul finilor săi, Andreea Bălan şi George Burcea: "Dacă s-ar renunţa la a se ţipa..."

Autorităţile au transmis faptul că pe data de 21 februarie, poliţiştii Serviciului Rutier au oprit în trafic un bărbat, pe Bulevardul Eroilor din oraşul Voluntari. Acesta a fost testat cu aparatul Drugtest, iar rezultatul a fost pozitiv.

Citeşte şi: George Burcea, soţul Andreei Bălan, prins DROGAT la volan. Actorul a fost oprit special de oamenii legii

George Burcea, soţul Andreei Bălan, consumase substanţe psihoactive înainte de a se urca la volanul autoturismului. Actorul a fost dus la un spital din Bucureşti, unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge şi urină.

În continuare, se efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui autovehicul sub influenţa substanţelor psihoactive. George Burcea nu mai are voie să conducă până la definitivarea dosarului, iar dacă va fi condamnat permisul îi va fi anulat.

"La data de 21 februarie a.c.,în jurul orelor 10:00, polițiștii Serviciul Rutier Ilfov au oprit în trafic un bărbat, din Voluntari, care conducea un autoturism pe Bulevardul Eroilor din orașul Voluntari, județul Ilfov. Bărbatul a fost testat cu aparatul Drugtest, rezultatul indicând o valoare pozitivă pentru consumul de substanțe psihoactive. Persoana în cauză a fost transportată la o unitate spitalicească din București în vederea prelevării de mostre biologice de sânge și urină. În cauză se efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul sub influența substanțelor psihoactive", a declarat IPJ Ilfov pentru Antena Stars.

Citeşte şi: ŞOCANT! Ce i-a făcut George Burcea este coşmarul oricărei femei! De asta a decis Andreea Bălan să ajungă la DIVORŢ