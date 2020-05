Taximetristul care le recită clienţilor poezia "Anticoronavirus". Oamenii rămân uimiţi de talentul lui. VIDEO

„Taximetristul poet” se mândreşte cu un repertoriu bogat: scrie poezii de dragoste, dar și pe teme cotidiene, precum coronavirusul. Iar clienţii îi apreciază talentul şi îl caută să-i ducă la destinaţie.

„Mă inspir din coditian. Am clienți fideli, uneori oamenii îmi dau chiar și teme și mă întreabă ce am mai scris când urcă în taxi [...] Scriu poezii de la 14 ani, iar de atunci nu am încetat să scriu versuri. De cele mai multe ori le visez, îmi vine inspirația pur și simplu, scriu pe ziar sau pe ce apuc versurile în mașină, iar apoi le rescriu în carnețelul meu. Pot să spun că mulți mă cunosc drept «taximetristul poet». Sunt clienți care, deși este un șir de 10 taxiuri, vin direct la mine. Unii mă întreabă direct ce am mai compus, alții îmi dau teme și mă întreabă peste câteva zile cum au ieșit versurile sau fabula”, spune Eugen Teodoru.

De exemplu, pe tema coronavirusului, Eugen Teodora a compus următoarele versuri: "De unde a venit Coronavirus/ De unde a venit la noi? / Tu nu știi, românul nostru e cuprins de nevoi?/Ținem postul, vrem nu vrem/ Mâncăm cartofi și fasole, ne dezinfectăm cu țuică/ Nu ne plimbăm în parc pe role/ Stăm în case izolați/ Baronii stau în palate, mănâcă trufe, caviar/ Ei dețin imunitate/ Nu pentru Coronavirus/ El pătrunde și-n palate/ Poate să fie Papa Pius”, recită, solemn, Eugen Teodoru.

Căsătorit și cu doi copii, acesta susține că activitatea din care își câștigă existența nu trebuie judecată după anumiți taximetriști.

„Prin acest lucru vreau să arăt că această breaslă a taximetriștilor nu este doar pentru cei cu patru clase. Este o activitate ca oricare alta din care ne câștigăm existența”, ţine să precizeze bărbatul.

Taximetristul recunoaște faptul că și bacșișul lăsat de clienți este diferit în cazul său față de colegii săi, care nu își pot impresiona clienții cu nimic.

„Spre exemplu, săptămâna trecută, am luat o familie de medici cu copii de la Gară spre Castel (restaurant Castel – n.r.). Ei au început cu glume, cu bancuri, când i-am văzut așa, mi-am permis și eu să încep cu epigrame și fabule, iar până la finalul cursei au râs întruna. Când am ajuns la Castel, au mai stat 5 minute în mașină să mă asculte. Mi-au dat 100 lei, cursa era 20 lei și au spus să păstrez restul pentru buna dispoziție. Legat de Coronavirus, cred că este o conspirație a liderilor mondiali să reseteze economia”, povesteşte taximetristul-poet.

Acesta recunoaște, însă, că pasiunea pentru poezie i-a adus şi neajunsuri, probleme în viața socială, mai ales cea de familie: „La un moment dat soția mea era geloasă când am scris anumite poezii de dragoste, i-am explicat că este vorba despre pasiunea lirică, una idilică, pentru o femeie, sper că m-a înțeles”.