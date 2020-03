Theodor Stolojan: "Am fost testat negativ. Mai stau opt zile în izolare şi voi fi testat din nou"

Theodor Stolojan a avut sâmbătă dimineaţă o intervenţie telefonică la România TV, în care a declarat că a fost testat pentru coronavirus, iar rezultatul a fost negativ.

"Am respectat procedurile, ieri am facut testul şi este negativ, iar acum mai stau restul de zile în izolare, mai am opt zile. Apoi mai fac al doilea test. Eu am văzut declaraţia domnului Chiţac, în care a spus că luni nu ştia că a fost infectat. Eu nu am avut luni contact cu dânsul, nu am dat mâna, nici nu l-am văzut, dar ştiu că a fost acolo.", a declarat Theodor Stolojan la #RomâniaTV#.

