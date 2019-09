Mod de preparare Tort de ciocolata blat:

Se separa albusurile de galbenusuri. Albusurile se bat spuma, in timp ce galbenusurile le amestecam cu cele 4 linguri de ulei. Ultimele se adauga apoi unul cate unul pana se incorporeaza in compozitia de albusuri obtinuta. Se adauga in ploaie cele doua cani de faina, cacaoa si se amesteca pana se omogenizeaza toate ingredientele. Apoi se pune intr-o forma rotunda pentru torturi sau o oala de dimensiuni potrivite. Se introduce apoi la cuptorul incins in prealabil pentru 45 -50 de minute. Se lasa apoi la racit cam o ora, dupa care se taie in 3.

Mod de preparare crema:

Se topeste intr-o tigaie margarina. Se adauga apoi faina, 7 linguri de cacao, zaharul, laptele si esenta de rom si se amesteca la foc mic pana se ingroasa, timp de 10 minute. Se lasa apoi la racit si se baga in frigider pentru jumatate de ora.

Mod de preparare sirop:

Se amesteca toate ingredientele intr-un vas/oala si se lasa pe foc pana se topeste zaharul. Se lasa apoi la racit.

Se insiropeaza primul strat de tort si se pune o parte din crema peste acesta. Operatiunea se repeta si pentru celelalte doua straturi ramase, tinand cont ca pentru ultimul strat avem nevoie de mai multa crema pentru a acoperi si partile laterale. Se poate orna cu frisca, cocos, ciocolata sau diverse fructe, in functie de preferinte si imaginatie. Se pune apoi la frigider pentru cel putin o ora, dupa care poate fi servit.

Pofta buna!

