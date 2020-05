Traian Băsescu, peripeţii în drum spre Bruxelles: "Puteai să bei doar în picioare" VIDEO

Traian Băsescu a ajuns cu maşina la Parlamentul European după ce zborurile au fost anulate. "Dacian Cioloș spunea că nu vedea nicio mașină, că era totul pustiu, părea un peisaj selenar. Este adevărat, eu am făcut lucrurile ceva mai inteligent decât el. Am plecat la prânz de la București, m-am oprit la Arad, am dormit acolo și am luat masa la Arad. Dimineața la 5 m-am urcat în mașină și la 6 eram la Bruxelles. Ce-i drept, pe tot drumul n-am putut bea decât o cafea și aia în picioare. Benzinăriile, de la care de obicei puteai să iei un sandviș, puteai să-l iei și acum, puteai să bei o cafea, numai că nu mai erau mese. Adică puteai să o bei afară, în picioare.”, a spus Traian Băsescu, la TVR, în cadrul emisiunii ”România 9”.

Traian Băsescu cere Guvernului Orban să nu mărească pensiile din septembrie

Traian Băseescu despre Vela: "E dandy tomnatic"

Traian Băsescu îl laudă pe Marcel Vela, ministrul de Interne care a picat o moțiune simplă, marți, în Senat. Fostul președinte al României consideră că Vela și-a făcut treaba pe perioada stării de urgență, dar a făcut și spectacol în fruntea MAI.

"Vela a făcut și mult spectacol. El e un dandy tomnatic, dar și-a făcut treaba. Cred că va rămâne în guvern, și-a asumat ce era de asumat. A lăsat doctorii să vorbească doctorii, a vorbit el despre carantină, când a fost.", a declarat, marți seara, la TVR 1, în emisiunea "România9", realizată de Ionuț Cristache, europarlamentarul PMP Traian Băsescu.