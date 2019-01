Tribunalul Olt sesizează Curtea de Justiţie UE pentru a află dacă cerinţele MCV sunt obligatorii pentru statul român

Solicitarea vine in contextul in care Comisia a criticat modificarile legislative in cazul Legilor Justitiei si Codurilor Penale, scrie Ziare.com.

"Admite cererea reclamantei Asociatia "Forumul judecatorilor din Romania" privind trimiterea a patru intrebari Curtii de Justitie a Uniunii Europene, in temeiul articolului 267 TFUE", este minuta Tribunalului Olt.

Instanta a dispus sesizarea Curtii de Justitie a Uniunii Europene cu cererea de pronuntare a unei hotarari preliminare (in procedura accelerata), continand urmatoarele intrebari:

1. Mecanismul de cooperare si de verificare (MCV), instituit potrivit Deciziei 2006/928/CE a Comisiei Europene din 13 decembrie 2006, trebuie considerat un act adoptat de o institutie a Uniunii Europene, in sensul articolului 267 TFUE, care poate fi supus interpretarii Curtii de Justitie a Uniunii Europene?

2. Continutul, caracterul si intinderea temporala a Mecanismului de cooperare si de verificare (MCV), instituit potrivit Deciziei 2006/928/CE a Comisiei Europene din 13 decembrie 2006, se circumscriu Tratatului privind aderarea Republicii Bulgaria si a Romaniei la Uniunea Europeana, semnat de Romania la Luxemburg la 25 aprilie 2005? Cerintele formulate in rapoartele intocmite in cadrul acestui Mecanism au caracter obligatoriu pentru statul roman?

3. Articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeana trebuie interpretat in sensul obligatiei statelor membre de a stabili masurile necesare pentru o protectie juridica efectiva in domeniile reglementate de dreptul Uniunii, respectiv garantii ale unei proceduri disciplinare independente pentru judecatorii din Romania, inlaturand orice risc legat de influenta politica asupra desfasurarii procedurilor disciplinare, cum ar fi numirea direct de Guvern a conducerii Inspectiei Judiciare, chiar si cu titlu provizoriu?

4. Articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeana trebuie interpretat in sensul obligatiei statelor membre de a respecta criteriile statului de drept, solicitate si in rapoartele din cadrul Mecanismului de cooperare si de verificare (MCV), instituit potrivit Deciziei 2006/928/CE a Comisiei Europene din 13 decembrie 2006, in cazul unor proceduri de numire directa de catre Guvern a conducerii Inspectiei Judiciare, chiar si cu titlu provizoriu?

"Suspenda judecarea cauzei, in temeiul art. 412 alin. 1 pc. 7 Cod de Procedura Civila. Cu drept de recurs pe toata perioada suspendarii, recurs ce se va depune la Tribunalul Olt", se precizează în minuta Tribunalului Olt.

Solicitarea FJR a fost facuta intr-un proces deschis Inspectiei Judiciare, in care judecatorii solicita mai multe informatii in baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.