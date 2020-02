Trupul neînsufleţit al copilului de patru ani, ridicat de către părinţi. Familia va da în judecată clinica

"Tehnica folosita se numeste analgosedare, este o practica curenta si in experienta mea si la foarte multe clinici stomatologice. Am o experienta de peste 400 de copii care au efectuat tratamente stomatologice sub aceasta forma. Lucrurile au decurs ca de obicei pana la un moment dat, aproximativ 40-50 minute de la inceperea interventiei, unde am avut un episod de prahicardie severa asociat cu scaderea saturatiei oxigenului, care au dus la un stop cardio-respirator. Am instituit resuscitarea cardio-pulmonara rapida si pacientul a precat din clinica stabilizat catre un serviciu de pediatrie pentru investigatii suplimentare. Dozele, ca de fiecare data, sunt calculata pe kg corp si sunt anumite device-uri specializate automate care folosesc produsul si sunt mai fidele decat o injectare cu mana libera. Nu cred că poate exista o defectiune tehnica la aparatul care l-a anesteziat pe copil", a declarat medicul anestezist Adrian Dinescu.