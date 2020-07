Şoc în SHOWBIZ! Şi-a înşelat soţia! Momente TERIBILE pentru un cuplu celebru din România

Tudor Ionescu și Anamaria Ionescu formează un cuplu extrem de solid de mai bine de 15 ani, dar lucrurile în familia lor nu au fost mereu roz. Deși cei doi au o familie de nota zece, bucurându-se de o fetiță minunată, viața lor de cuplu a trecut și prin momente foarte dificile.

"A fost cel mai dificil moment din viața noastră de cuplu. Am trecut peste pentru că a existat iubire. Dacă mă întrebai vreodată dacă aș putea să iert o infidelitate, ți-aș fi spus că nu. Dar, după ce am stat bine să mă gândesc, mi-am dat seama că iubesc și că pot renunța la orgoliu. Și că merităm o a doua șansă. În toată acea perioadă, ne-am dat seama de greșelile pe care le-am făcut, și așa am știut ce să îndreptăm. Atunci când am hotărât că-l voi ierta, mi-am propus să închei episodul pentru totdeauna fără să mai existe întrebări și reproșuri. Și am reușit", a spus Anamaria Ionescu într-un interviu pentru Viva!.

Tudor Ionescu nu a negat nimic, ba chiar, a mărturisit că, pe lângă sentimente, răbdarea și înțelepciunea le-au fost de mare ajutor în acel moment.

"Noi ne-am luat timp și ne-am dat timp. Poate ăsta-i și motivul pentru care astăzi suntem aici. Universul, răbdarea, înțelepciunea și timpul le aranjează pe toate, întotdeauna", a mărturisit Tudor Ionescu.