Candidatura lui Daniel Tudorache, contestată de un contracandidat care vrea să legalizeze marijuana. Motivul ULUITOR al plângerii

"CONTESTAȚIE împotriva candidaturii domnului Daniel Tudorache la funcția de primar al Sectorului 1 (…) pentru că în cei patru ani în care domnia sa a ocupat această funcție, aflând Secretul Îmbogățirii Grabnice, nu l-a împărtășit cu cetățenii, exemplul cel mai bun fiind subsemnatul care am 3 copii și m-am săturat de muncă, dorința mea arzătoare fiind să mă îmbogățesc. Înțeleg să îmi întemeiz contestația din următoarele motive:

În fapt, după cum arătam si mai sus, m-am născut am crescut în Sectorul 1 al Bucurestiului. Practic, toată viața mi-am petrecut-o aici și vă mărturisesc că nu am fost pasionat de fenomenul politicii niciodată, nu mă interesează să fac politică sau să ocup vreo funcție. Îmi văd de arhitectura mea și de copii; am trei și vreo două pisici.

În schimb, ani de zile, m-am uitat la televizor și nu am putut să nu observ derizoriul în care a ajuns această îndeletnicire, mă refer bineînțeles la politică. Costume goale, vorbe goale, oameni fără niciun fel de consistență care ies public şi debitează numai inepții, care promit oricât și orice doar-doar mai prind un mandat.

În considerarea petitutului prezentei contestații, am să îngustez categoria de politician despre care fac vorbire și am să mă refer în mod special la tagma primarilor, a politicienilor care de 30 de ani concurează, câștigă și se îmbogătesc în funcțiile de primar", a scris Tudor Schinagel în contestația sa, conform Cancan.

Schinagel are un șlap ca simbol electoral

De profesie arhitect, Tudor "Tubel" Schinagel (foto), candidatul la Primăria Sectorului 1, și-a ales ca simbol electoral "șlapul" deoarece, în opinia sa, "este în toate un element identitar bucureștean. Șlapul te însoțește din fragedă pruncie până la senectute și are o varietate foarte mare de întrebuințări domestice și sociale. Dacă sunt ales primar al Sectorului 1 mă voi strădui sa înregistrez Șlapu’ în patrimoniul universal UNESCO”.

Mai mult, Tudor Schinagel le-a făcut o confesiune viitorilor săi alegători.

"Țin să precizez de la început că nu sunt interesat de gagici, fiind însurat. Mă interesează doar să mă îmbogăţesc, este singura raţiune pentru care am intrat în această competiţie electorală”, a scris arhitectul.

Daniel Tudorache este candidatul PSD la Sectorul 1

Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, a declarat că, în ceea ce privește alegerile locale, oamenii sunt reticenți să se prezinte la vot, subliniind că se așteaptă la o prezență mult mai scăzută decât cea de la alegerile europarlamentare.

"În special cei în vârstă sunt reticenți. Noi la Sectorul 1 vom lua toate măsurile care se impun. Din punctul ăsta de vedere, eu zic că vom tinde către 100%. Nu îmi pun problema că noi nu putem. Însă oamenii sunt reticenți. Cred că putem avea undeva peste 40% prezență, însă nu vor fi atât de mulți cum au venit la alegerile europarlamentare”, a spus edilul Sectorului 1, conform Gândul.

Cât despre începerea şcolii școlii, primarul Dan Tudorache a precizat că în Sectorul 1 școala se va deschide în condiții de siguranță.

"Noi punem tot ce ține de noi. Vom pune la dispoziție dezinfectant, măști. Deja a început montarea acelui spațiu de delimitare în școlile din Sectorul 1. Ne ocupăm de fiecare școală în parte ca, pe data de 14 septembrie, părinții și copiii să se simtă în siguranță. Am rezolvat problema pentru copiii de grădiniță și creșă, o vom rezolva și pe aceasra”, a punctat edilul la GÂNDUL LIVE.