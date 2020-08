Adrian Năstase candidează pentru şefia PSD: "Partidul nostru trebuie să redevină cel mai important din România"

"Am pierdut, în cinci ani, peste un milion de voturi. Şi, în loc să facem o evaluare corectă a ce am greşit, de fiecare dată am primit scuze din partea conducerii. În loc să fim un partid învingător, suntem azi un partid care caută să se victimizeze – uneori într-un mod ridicol. În 2007, ne-am lăudat că am avut mai multe voturi decât PD, deşi ei împreună cu PLD au făcut un grup parlamentar mai mare decât noi. În 2008, ne-am scuzat că sistemul electoral ne-a luat victoria, deşi am avut mai multe voturi. Iar în 2009 ne-am scuzat că am fost atacaţi energetic" , susţine politicianul.

Citeşte şi: Adrian Năstase: Să fiţi liberi şi fericiţi şi bogaţi sub dictatura iohannistă. De vină PSD, evident

"Eu propun acest proiect şi candidez pentru Preşedinţia PSD, pentru ca partidul nostru să redevină cel mai important partid din România, un partid care câştigă alegeri şi nu care se scuză" , a declarat Năstase.

Adrian Năstase susţine că analiza ultimilor ani este una tristă, PSD devenind un actor de rangul al doilea pe scena politică din România, riscând să retrogradeze pe poziţia a treia.

"Analiza ultimilor ani este tristă. Partidul Social Democrat a devenit un actor de rangul al doilea pe scena politică din România, iar riscul este de a retrograda pe poziţia a treia. Suntem în situaţia de a fi prinşi captivi între două fronturi, încercând să facem faţă atacurilor PD-L şi să ţinem piept concurenţei dinspre PNL pentru întâietate în opoziţie. Partidul nostru a intrat într-o „zonă gri". Stânga românească se află strânsă ca într-o menghină între dreapta populistă, reprezentată de partidul prezidenţial, şi dreapta liberală promovată de PNL". se arată într-o bucată din programul lui Năstase de atunci, pe care social - democratul îl vede ca fiind bun de implementat și în prezent" , a menţionat fostul preşedinte PSD.