Un bărbat a furat un DRIC cu un cadavru în el! A fost capturat în urma unui accident pe autostradă

În timpul urmăriri, poliţia a aflat că dricul care gonea agresiv este cel furat în urmă cu o zi din curtea unei biserici ortodoxe greceşti, şi conţinea un sicriu cu cadavrul unei femei. Bărbatul a fost arestat de către poliţişti în urma unui accident.

Urmărirea a început în jurul orei locale 7.35 dimineața, când cineva a sunat poliția raportând că a văzut vehiculul furat. Accidentul a avut loc doar 15 minute mai târziu pe 110 Autostradă din Vernon Avenue, a declarat poliția locală CBS Los Angeles.

Imagini cu accidentul au fost publicate pe Internet. Imaginile au arătat vehiculul rupt care bloca drumul în urma urmăririi fierbinți. La vremea respectivă, toate benzile spre sud au fost închise, însă de atunci s-au redeschis.

