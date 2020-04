Un fermier din judeţul Dâmboviţa a dezinfectat toată comuna pe banii lui: "O să fac asta cât ţine pandemia, în fiecare duminică"

Văzând că autorităţile comunei unde locuieşte nu iau nicio măsură, a decis să ia pe cont propriu o măsură de prevenţie împotriva coronavirusului.

Citeşte şi: Primarul unei comune din Tulcea, prins în flagrant când primea mită. Pentru ce sumă s-a compromis bărbatul



Doar pentru prima dezinfecție, pe care a făcut-o duminica trecută a cheltuit 2000 de lei pe produse speciale de dezinfecție.

”Am dezinfectat toate cele trei sate care fac parte din comună. Am dat 4800 de litri de apă, într-o oră am fost gata. După ce am făcut eu dezinfecția, a făcut și primăria a doua zi. Mă costă 2000 de lei fiecare dezinfecție a comunei.

Am câteva depozite și lucrez cu o firmă care vine și îmi face regulat dezinsecția și tot de la acea firmă am cumpărat și acum soluțiile. Părerile oamenilor sunt împărțite, unii spun că dau cu apă goală, alții mă reclamă că nu dau cu soluții bune. Eu am de gând să dezinfectez pe toată durata pandemiei, în fiecare duminică.”, a spus George Duțu pentru sursa menţionată mai sus.

Citeşte şi Maneliştii ar trebui să-i convingă pe oameni să stea în case. Propunerea unui medic român din SUA în vreme de coronavirus

George Duțu lucrează 400 de hectare de pământ, pe 90% din suprafață cultivă cartofi și pe restul varză. Din 2006, cartofii dâmbovițeanului ajung în METRO și Carrefour.