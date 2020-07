Un liliac de dimensiuni umane a fost găsit în Filipine: "Este uriaş" FOTO

O fotografie cu un liliac gigantic i-a îngrozit pe utilizatorii reţelelor sociale. Imaginile au fost postate pe Twitter şi arată un liliac de dimensiuni umane, care arată ca un om în cea mai bună ținută fantezistă din lume sau ca o creatură dintr-un film de groază pe care nu vrem să-l vedem niciodată.

Postarea a avut mai mult de un sfert de milion de like-uri având la descriere: "Vă amintiţi când am povestit despre Filipine că are lilieci de dimensiuni umane? Da, despre asta vorbeam."

Remember when I told y'all about the Philippines having human-sized bats? Yeah, this was what I was talking about pic.twitter.com/nTVIMzidbC