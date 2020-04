Un medic de familie din Suceava s-a tratat singur pentru coronavirus: Am trecut prin toate fazele urâte şi grele ale bolii

Dr. Irina Gribincea, medic de familie în Suceava, susține că avea toate simptomele unei infecții cu coronavirus, însă a fost refuzată la testare. După o lună și un test făcut în mediul privat, a primit vestea că este confirmată cu coronavirus.

Medicul susține că testarea se face selectiv, doar pentru anumite simptome și a fost nevoită să își facă testul în privat.

”Testarea se facea selectiv doar pentru anumite simptome,dar care nu erau specifice bolii..Astfel încât eu..medic in Romania cu simptome certe de COVID,descrise de medicii din toata lumea, dar care nu erau cunoscute in tara noastra, am fost refuzata la testare...Testarea am facut-o mai tarziu..peste o luna..cu plata..130 lei,cand a aparut aceasta posibilitate la laboratoarele private! Rezultatul: Ac IgG pozitiv COVID! , inseamna ca am avut boala. Stiam ..ca asta va fi rezultatul”, scrie medicul pe Facebook.

Doctorul a povestit cum a trecut prin toate fazele bolii, dar și cum s-a tratat singură, cu un tratament prescris de ea.

”Am trecut prin toate fazele urate si grele ale bolii si atunci cand durerea din piept era insuportabila si lipsa de aer acuta, stiam ca tratamentul prescris de mine..este cel mai bun. Decizia a fost rapida si clara, trebuia sa ma tratez singura pe mine si pacientii mei”, a mai scris ea.

Femeia s-a tratat cu paracetamol, biomicin și biosept, două produse românești, vitamina C retard (ctb), ceai Gripovit max C și ceai Hapciu instant.

Doctorița Gribincea a spus că s-a înscris în grupul internațional al medicilor anti-COVID, astfel încât a fost permanent la curent cu informațiile privind evoluția acestei boli cu simptome atât de diverse și cu rezultatele tratamentelor urmate de pacienții din alte țări.