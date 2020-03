Un medic român şi-a făcut testamentul şi transmite un mesaj sfâşietor: "Suntem în razboi, persoane ce mor repede, singure, sufocate"

„Ea este Carmen. E cumatra mea pentru ca eu i-am botezat superba fetită, Iris, dar mult mai important peste acest grad de rudenie e prietenia dintre noi de peste 25 de ani. Ea si Cristi, sotul ei si prietenul meu drag, locuiesc in Alba, Italia.

Carmen a studiat medicina in Italia si acum lupta pe frontul covid-19 umar la umar cu medicii italieni in cea mai crunta provocare din timpul vietii noastre, în Spitalul din Alba , provincia Cuneo, Asl Cn2. Astazi, Carmen, mi-a scris pe whatsapp un mesaj care m-a darâmat si mi-a smuls un val de lacrimi. Il redau integral ca sa intelegeti amplitudinea pandemiei prin ochii cuiva care a ales sa LUPTE! pentru oameni in linia intai.