Un român stabilit în China a vorbit despre isteria coronavirusului: "Poate da multe lecţii ţărilor democrate despre situaţii de criză"

Românul este stabilit în Dongguan, un oraș situat la aproape o mie de kilometri de Wuhan, punctul zero al pandemiei de coronavirus. El a vorbit deschis despre săptămânile în care virusul a pus stăpânire pe regiune și despre măsurile luate de autorități pentru a ține în frâu răspândirea virusului.

"Din afară, lucrurile sunt percepute ciudat, de parcă e sfârşitul lumii. Apar tot felul de ştiri panicarde, lumea îşi imaginează o mare nebunie, că statul comunist împucă oamenii bolnavi... aiurea. Dar lumea nu este isterizată cum am văzut că se vinde în mass-media. Nu e nici speriată, pentru că toţi am înţeles riscurile şi urmăm instrucţiunile. Ne ferim şi avem încredere în autorităţi", povestește Radu Hanu, potrivit a1.ro

"Am stat în casă trei săptămâni, ieşind doar să cumpărăm alimente. Comunităţile mari au închis multiplele intrări, lăsând doar una pentru controlul temperaturii. În Dongguan, în punctul culminant, puteai intra în supermarket doar dacă te înregistrai pe un site cu telefonul, numele, adresa şi controlul temperaturii corporale. Coşurile de cumpărături erau dezinfectate după fiecare utilizare. Daca nu făceau asta ar fi fost o catastrofă", a mai spus românul.

Oamenii au avut acces permanent la cele mai noi informații despre virus și despre numărul persoanelor depistate pozitiv în urma testelor. "Ştim tot. Autorităţile au explicat, în repetate rânduri şi în funcţie de descoperirile făcute, cum se transmite virusul şi cum nu; care măşti sunt bune şi care nu, ce face şi ce nu face masca, au demontat mituri de protecţie, au informat cum să ne păstram igiena. Toţi suntem doxă. Ştim cât supravieţuieşte coronavirusul în afara organismului... totul foarte clar. Guvernul postează zilnic evoluţia cazurilor de coronavirus, numele celui bolnav, unde a fost depistat, ce zone a frecventat. Ştim tot. Iar organizarea este impecabilă. Nu cred că vreun stat putea să se organizeze mai bine şi mai repede. China poate da multe lecţii ţărilor democrate despre situaţii de criză", a mai spus românul, pentru 3dots.ro.

Dacă, în România, autoritățile se așteaptă ca vârful epidemiei de coronavirus să se atingă în preajma Paștelui, în China, lucrurile revin la normal, numărul infectărilor fiind mai mic pe zi ce trece, iar cel al vindecărilor, în creștere.

"Se aude ca Wuhan se întoarce la muncă pe 11 martie. Ştim sigur acum că Wuhanul va avea TVA zero si impozite zero. De asemenea, contribuţiile sociale sunt reduse cu vreo 80% până prin mai parcă, pe toată China. Se cere prudenţă, dar semnalul oficial este că suntem pe revenire. E spre bine, dar clar a lăsat urme. În spitalul de la noi din oraş au mai rămas doar vreo 35 de persoane internate. Pe toată provincia există doar un caz nou. Am mai supravieţuit încă unui «sfârşit al lumii»", a adăugat Radu Hanu.