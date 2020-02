Un student la medicină a murit după ce s-a aruncat de la atajul 7 al unui hotel! Tânărul sărbătorea ziua de naştere a iubitei sale

Giorgio Contardi a ales să-i facă o surpriză iubitei sale şi au mers cu mai mulţi prieteni la un hotel din Empire State, la New York. Cuplul se afla sub influenţa alcoolului atunci când au început să se certe din cauza consumului excesiv de alcool al lui Contardi. În acest moment, potrivit anchetatorilor, tânărul medic în devenire a strigat că işi doreşte să moară şi s-a aruncat de la etajul 7 pe fereastră, chiar sub privirile îngrozite ale iubitei sale.

Din declaraţiile Konstantinei Gkatzia, iubita studentului la medicină, cuplul şi-a aruncat vorbe grele înainte de sinucidere. Amândoi şi.au aruncat vorbe grele şi au spus că "îşi doresc să moară", iar când Contardi a întrebat-o pe iubita lui dacă "crezi că te-as putea răni vredată", aceasta a răspuns că "ai fcăut-o deja". În acest moment tânărul s-a aruncat în gol.

"Ultimul lucru pe care mi-l amintesc este imaginea cu el zburând prin fereastră, nu-mi venea să cred ceea ce vedeam. Am alergat și l-am văzut căzând. Totul s-a întâmplat în câteva secunde, nu am putut înțelege ce se întâmplă", a adăugat iubita lui.

Domnul Contardi, din Chesterfield, South Yorkshire, era student la masterat la Universitatea Huddersfield specializată în chirurgie podiatrică în momentul morții sale. El a fost dus în grabă cu ambulanța la Infirmeria Generală Leeds, unde a fost pronunțat mort.