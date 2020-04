URĂRI DE PAŞTE 2020. MESAJE DE PAŞTE creştine. Texte originale care vor ajunge la sufletele celor credincioşi

URĂRI DE PAŞTE 2020

Învierea Domnului Isus să aducă în sufletul tău Iubire și Bucurie! Nu uită că destinul Său a fost “CRUCEA”, scopul Său a fost “DRAGOSTEA”, motivul Lui ai fost tu! HRISTOS A ÎNVIAT!

Cunoaștem viață pentru că El a cunoscut moartea. Simțim bucuria pentru că El a simțit tristețea. Suntem liberi pentru că Hristos a înviat! Sărbători fericite!

Învierea Domnului să îți aducă în suflet bucurie și iubire. Paște fericit, alături de cei dragi!

Sfânta sărbătoare de Paște este un moment în care dragostea, pacea și seninătatea se unesc în numele Domnului. Hristos a înviat!

Învierea Domnului să fie un moment de pace și iertare pentru toți. Hristos a înviat!

Sărbători fericite încărcate de lumina, seninătate, bucurie și dragoste!

Lasă lumina Învierii să între în sufletul tău și te vei simți cu adevărat împlinit…

Minunea Învierii să îți aducă în suflet împăcare, armonie, iertare și iubire! Privește cu seninătate înainte și bucură-te de un nou început alături de tot ceea ce contează pentru ține!

Învierea Domnului să îți aducă bucurie în suflet, la toată familia ta și să nu uiți niciodată de Dumnezeu căci El este Tatăl nostru, al tuturor. Paște Fericit!

Lumina Sfânta a Învierii să vă călăuzească prin viaţă!

Sfânta Sărbătoare de Paști să vă coboare în suflet minunea Învierii. Multă căldură, pace și liniște în suflet. Hristos a înviat!

Sfintele Pașți să va lumineze sufletul și casă, să va aducă numai bucurie și sănătate, iar Dumnezeu să vă aibă în pază!

Așa cum soarele mângâie fiecare floare, dându-i prospețime și vitalitate, așa și Dumnezeu sădește în sufletul fiecărui om iubire și bunătate.

MESAJE DE PAŞTE creştine

Prin miracolul Învierii să primiți partea de duhovnicie, care să crească pacea interioară, puterea faptei întru adevăr și desăvârșire.

Lumina Învierii Domnului nostru Iisus Hristos să vă lumineze fiecare clipă din fiecare zi. Paşte fericit!

Hristos să învie în inimile și viața voastră. Să va dea pace şi bucurie ca să spuneți și altora că Hristos a înviat!

Învierea este un act divin ce dă o nouă existență firii noastre. Fie că astfel să devenim mai curați și mai buni. Hristos a Înviat!

Dumnezeu să va dea un curcubeu la fiecare furtună, un zâmbet la fiecare lacrimă, o binecuvântare la fiecare pas și un răspuns la fiecare întrebare. Paște fericit!

Ce-am fi fost azi dacă nu ar fi fost El ieri. Cunoaștem viața pentru că El a cunoscut moartea. Simțim bucuria pentru că El a simțit tristețea. Hristos a înviat!

Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă apere de toate relele știute și neștiute. Să aveți parte de sănătate și de mult bine.

Lumina Divină a Sfintelor Paști să îți aducă tot ceea ce poate fi mai bun pe lume, Bunul Iisus prin jertfă lui să-ți fie alături toată viață, mereu viu în sufletul tău! Hristos a-nviat!

Sunt zile când trebuie să ne reamintim să fim mai buni, mai plini de dragoste cu inima caldă și mai deschisă, când lumina sfânta coboară în casele și în inimile noastre… Paşte fericit!

Sfânta sărbătoare de Paște este un moment în care dragostea, pacea și seninătatea se unesc în numele Domnului. Hristos a înviat!

URĂRI DE PAŞTE creştine

Învierea Domnului să va sporească sănătatea și belșugul, să vă împlinească gândurile și speranțele.

Iisus să îți ierte păcatele, lacrimile Domnului să îți spele necazul din suflet, lumina Învierii să îți readucă speranța. Hristos a înviat!

Ce am greșit – să ne fie iertat, ce am iubit – să ne lumineze calea, ce am sperat – să se realizeze, ce am sacrificat – să nu simtă durere, ce vrem să devenim – să ne fie pus în suflet din Sufletul Inegalabil al Lui Hristos, ca să renaștem în bucurie! Hristos a Înviat!

Privește prin credință spre Golgota, spre cununa de spini, pune mâna în rănile cuielor, oprește-te și ascultă șoaptă lui Iisus: „Pentru tine am făcut-o”.

Paște Fericit! Sunt zile când trebuie să ne reamintim să fim mai buni, mai plini de dragoste cu inima caldă și mai deschisă, când lumina sfânta coboară în casele și în inimile noastre. Paşte fericit!

Fie ca Lumina sfântă și tainică a Momentului Învierii Mântuitorului să vă arate Calea trezirii sufletului și a Îndumnezeirii!

A sosit clipă mult aşteptată a liniştii, împăcării, bucuriei şi binecuvântării sufletului. Să lăsăm o clipă totul şi să mulţumim Domnului pentru tot ce ne-a dăruit.

De Paşti când zorile s-aprind şi la biserici clopotele bat, din inimă îţi zic Hristos a Înviat!

URĂRI DE PAŞTE în versuri

Un înger blând din cer coboară, Se roagă-n taină, apoi zboară. De-acolo sus el ne trimite: Un zâmbet blând, o rază caldă şi 3 cuvinte: Hristos a înviat!

Paște Fericit! Iubește, iartă, cum EL te-a învățat, Crede și uită tot ce-ai îndurat. EL ți-e lumina, căci EL te-a creat. Să nu uităm, numai EL ne-a salvat, Hristos a înviat!

Și de va fi să vină Iisus, Din ceruri înapoi la noi, E semn c-a înviat credința, C-a înviat ce-i bun în noi. Paște fericit!