Vacanţă în Bulgaria în 2020. Autorităţile bulgare pregătesc deschiderea sezonului estival în plină epidemie de coronavirus

Autorităţile bulgare plănuiesc să deschidă la 1 iulie sezonul turistic estival, a anunţat marţi ministrul turismului bulgar, Nikolina Anghelkova, citată de TASS.

"Criza din domeniul turismului are un caracter fără precedent. Este important să unim eforturile guvernului, autorităţilor locale şi reprezentanţilor businessului pentru a ieşi din această criză. Bulgaria are posibilităţi turistice bogate, de aceea sper că în final această criză ne va face pe toţi mai puternici. Din 15 iunie, şi posibil chiar mai devreme, vor începe pregătirile, iar de pe 1 iulie intenţionăm să deschidem sezonul turistic estival", a spus Anghelkova, citat de Agerpres.

Aceasta a subliniat că turismul este o parte importantă a economiei bulgare, iar pentru a restabili domeniul Bulgaria se va orienta în acest an spre dezvoltarea turismului intern.

De asemenea, potrivit TASS, ea a declarat că "se discută problema înlesnirii regimului de vize pentru oaspeţii tradiţionali din Turcia şi Rusia".

Activitatea turistică din Bulgaria a fost suspendată pe 17 martie, iar de pe 19 martie, la ordinul ministrului sănătăţii Kiril Ananiev ţara şi-a închis frontierele pentru cetăţenii ţărilor afectate de coronavirus, inclusiv statele din UE, în afara celor care tranzitează teritoriul Bulgariei.

VACANŢĂ GRECIA 2020

Grecia anunță deschiderea sezonului estival în iulie. Există însă o cerință pentru cei care vor să meargă în vacanță în Grecia: pasaportul de sănătate.

Ministrul grec al turismului Haris Theoharis a declarat într-un interviu acordat postului de televiziune grec Skai TV ca se va incerca sa se obtina cat mai multi bani intr-un sezon redus la 3 luni (iulie – august – septembrie), eventual incercand sa-l prelungeasca si in octombrie. In general, sezonul turistic in Grecia se inchidea pe 1 octombrie, cateva unitati de cazare din zonele de turism de litoral fiind deschise pana la mijlocul sau chiar sfarsitul lunii.

Ministrul a subliniat ca Grecia doreste sa fie o “destinatie sigura” si ca se va intra obligatoriu cu un “pasaport de sanatate” (“health passport”). Ministrul Theoharis nu a dat prea multe detalii cu privire la acest pasaport, doar ca sunt discutii la nivelul Uniunii Europene, iar Grecia a cerut Comisiei Europene sa prioritizeze lansarea unui astfel de pasaport.

Ideea initiala a fost aparitia certificat de imunitate pe care l-ar primi doar cei care au contractat boala si care au scapat de virus. Dar problema acestui certificat de imunitate este una simpla – nu exista nici un studiu care sa certifice ca cei care s-au imbolnavit si s-au insanatosit sunt sau nu imuni.

O alta propunere este ca acest pasaport de sanatate sa fie de fapt o bratara electronica care sa monitorizeze permanent temperatura.