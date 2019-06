Vara 2019: Dieta care va întoarce toate privirile spre tine în sezonul estival

VARA 2019. Salatele facute din legume proaspete sunt delicioase si bogate in vitamine. In plus, sunt posibile sute de retete, cu zeci de ingrediente delicioase. Poti experimenta, practic, la nesfarsit, cu combinatii de salata, rucola, castraveti, rosii, branza, oua, nuci, somon, pui etc.

Opteaza pentru dieta de vara pe care ti-o propunem mai jos si bucura-te de rezultatele ei grozave!

Saptamana 1:

Singurele lichide permise sunt apa si ceaiul verde. Daca simti nevoia, poti bea insa si un litru de iaurt dietetic in timpul zilei.

Mic-dejun: bea un pahar de apa calduta cu lamaie cu 30 de minute inainte sa mananci. Apoi prepara-ti o salata de fructe cu mere verzi, pere si portocale. Fa-ti un dressing din iaurt degresat.

Pranz si cina: fa-ti o salata proaspata cu legumele tale preferate si foloseste ulei de masline sau sucul de la o lamaie ca dressing. Exceptie: cartofii.

Saptamana 2:

Mananca la fel, dar adauga 100 de grame de carne slaba la pranz. In continuare, singurele lichide permise sunt apa si ceaiul verde.