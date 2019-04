Varsaturile la bebelusi: Ce este normal si ce nu

Varsaturile la bebelusi sunt destul de dese in primele saptamani de viata. Ele apar din cauza faptului ca organimsul lor micut se acomodeaza la viata extrauterina, iar sistemul digestiv nu este complet matur. Iti poti da seama daca bebelusul vomita sau regurgiteaza in functie de cantitatea de lapte eliminata. In plus, voma il sperie pe cel mic, care este foarte probabil sa planga.