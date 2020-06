Marcel Vela anunţă despăgubiri pentru proprietarii caselor şi terenurilor distruse de inundaţii

Marcel Vela a precizat că, în aval de Lugoj, digul râului Timiș a cedat într-o zonă agricolă. "Am constatat că nu este un pericol foarte mare deoarece deversarea se face într-o zona sigură. Nu afectează localitati sau alte lucruri care pot crea pagube mari. Este vorba doar despre o fermă şi plantatiile din jurul ei", a spus şeful MAI.

Ministrul de Interne a precizat că în urma inundaţiilor din Lugoj au fost mobilzate în zonele calamitate efective din judeţele Mehedinţi, Dolj, Olt şi Teleorman.

"Spre bucuria noastră nu a fost nevoie de o intervenție în forță pentru că a început să scadă nivelul Timişului şi cota de atenție se îndreptă spre o zona mai sigură. Suntem vigilenți pentru încă în amonte este avertizare de cod roșu de ploi.

Principalul nostru este scop este salvarea vieţilor. Ieri, în Caraş Severin am salvat 20 de persoane, dintre care 12 copii. Nu avem victime nici în Timiş şi nici în Caraş. Aseară eram pregătiţi în comuna Obreja şi în satul Ciuta să evacuăm aproape 500 de persoane. Am amenajat locuri de cazare , am intervenit operativ cu cei de ISU pentru a asigura cele necesare pentru a înnopta în condiţii optime", a spus Marcel Vela.

"Vor fi despăgubiţi şi proprietarii de terenuri agricole care au suferit pagube şi cei care au avut imobilele inundate şi toţi cei care au avut bunurile afectate", a afirmat ministul de Interne.

Întrebat dacă a trecut pericolul, Marcel Vela a spus că "deocamdată putem spune că s-a stabilizat".

"Nu vreau să induc o stare de relaxare în rândul forţelor MAI. Toți suntem la datorie, suntem pe baricade. Sper să spun asta când o să asigur oamenii că a trecut acest pericol. Până atunci, toți trebuie să fim la datorie, a afirmat ministrul de Interne.