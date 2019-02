Veste bună pentru mulţi români. Se măresc pensiile cu 25%. De când se dau banii în plus

"Pensia de urmaş se menţine şi, în plus de actualele prevederi, apare o nouă prestaţie, şi anume ajutorul pentru soţul supravieţuitor, care va primi 25% din pensia soţului decedat. Acest ajutor va putea fi cumulat cu propria pensie", se arata intr-un comunicat emis de Ministerul Muncii, scrie kanald.ro.

In plus, noua lege a pensiilor mai permite si varianta incasarii a 50% din pensia sotului decedat, dar numai in conditiile in care se renunta la propria pensie.

Conditii pentru bani mai multi la pensie

Conditiile pentru acordarea acestui ajutor sunt urmatoarele:

- sotul trebuie sa fi fost casatorit cel putin 10 ani cu persoana care a decedat;

- sotul trebuie sa fie beneficiar de pensie de limita de varsta;

- sotul trebuie sa aiba stagiul complet de cotizare, dar si varsta standard de pensionare;

- suma cumulata la pensie nu trebuie sa depaseasca 80% din salariul minim brut.





