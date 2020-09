Vestea tristă a zilei. Cauza morţii nu a fost anunţată

Compozitorul Al Kasha, care a câştigat premiul Academiei Americane de Film în 1970 pentru baladele din producţiile "The Poseidon Adventure" şi "The Towering Inferno", a murit luni la Los Angeles la vârsta de 83 de ani. Cauza morţii nu a fost anunţată, potrivit Variety.

Făcând parte dintr-o echipă de compozitori cu Joel Hirschhorn, Kasha a primit două nominalizări la premiile Tony, patru la Globurile de Aur şi una la premiul People's Choice, precum şi nominalizări la Oscar pentru "Pete's Dragon", pe lângă cele două victorii ale duo-ului pentru filmele lui Irwin Allen.

"The Morning After", pentru filmul "The Poseidon Adventure" din 1972, rămâne una dintre temele muzicale memorabile din toate timpurile.

O versiune a cântecului cântată de Maureen McGovern a ajuns pe locul 1 în Billboard Hot 100.