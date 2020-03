Viaţă de fotbalist în pandemie. "Mama ne trezeşte la 8:30. Bem un zaibăr seara, a doua zi ne trezim fresh, n-avem nicio gripă, nimic!"

Dragos Firtulescu a revenit in Oltenia dupa incheierea campionatului in India si isi petrece timpul alaturi de familie. Fotbalistul a donat bani și materiale medicale pentru Spitalul de Neuropsihiarie din Craiova.

"Am venit de șapte zile acasă, asta e un lucru bun pentru mine, fiindcă sunt alături de cei dragi. În același timp, am văzut și această teroare a coronavirusului și nu am putut rămâne nepăsător, așa că am decis să ajut și eu cum pot. De la naționala Germaniei, la Gigi Becali, Cristi Borcea ori Cosmin Olăroiu, toți donează pentru spitale. Dau și eu bani, măști și mănuși pentru a sprijini activitatea doctorilor de aici", a explicat Dragoş Firțulescu.

ŞOCANT! Unde a ajuns fotbalistul pe care Adrian Mititelu voia să-l vândă cu 15 milioane de euro. "E un imbecil şi un curvar!"

Fotbalistul sta mult cu parintii si asteapta ca raspandirea coronavirusului sa se potoleasca.

"Ma trezesc la 8 si jumatate, mama incepe sa discute prin casa, nu accepta sa te trezesti mai tarziu. Luam micul dejun, apoi urmeaza o conversatie de 30 de minute cu parintii, mama inca mai lucreaza si vorbim cu ea. Tata vrea sa stea cu mine toata ziua, sa-i povestesc din India. Ma cam plictiseste cateodata, dar trebuie s-o fac. Cel mai mult asteptam cina, suntem impreuna, e o placere imensa sa stai cu cei dragi. Iti da leacul asta, ne punem un zaibar si a doua zi ne trezim fresh, nu avem nicio treaba, nicio gripa, nimic", a declarat Dragos Firtulescu.