Victor Ponta dezvăluie ce măsuri ar fi luat, dacă ar fi fost în continuare prim-ministru

"Daca as mai fi fost azi in functia de Prim Ministru as fi decis ca scolile sa ramana deschise - si sa amanam Alegerile Locale ! Asta trebuia sa fie decizia unui Guvern responsabil - si cu o viziune clara pentru viitorul Romaniei!

Argumentele pro si contra trebuie ascultate - dar decizia , pentru mine, este clara!

https://spotmedia.ro/stiri/eveniment/mircea-miclea-scolile-nu-trebuiau-inchise-cum-sa-imparti-copiii-un-stat-emotional-e-un-stat-imoral-interviu

Dvs ce opinie aveti?", scrie Victor Ponta, miercuri, pe Facebook.

Citeşte şi: Victor Ponta a răbufnit: Ce au făcut cu un munte de bani? Doar alegerile i-au oprit. De aceea nu au luat echipament pentru ATI