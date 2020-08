Victor Ponta: "Măştile vin din China cu 15 bani, iar la Ministerul Sănătăţii ajung cu 65 de bani" DOCUMENT

"De sase luni, fara sa fim medici, discutam situatia si ii ascultam pe medici. Eu cred ca peste tot, medicii sunt o elita. Dar eu am doua lucruri de nemedic: unu, medicii ne spun ca situatia e din ce in ce mai grava, iar sefii lor, politicienii, ne zic ca e ok sa facem alegeri. Ori unii, ori ceilalti, mint.

Asa de bine ne-au tratat guvernantii in pandemia asta incat ne e mai rau si ne mai si cearta. Poate intrebam un director de spital, pe domnul Sarbu, cum se intampla. Eu ma uit mereu la ora 1 si mereu e acelasi numar de cazuri, pe la 1200. Dar ma uit si numarul de teste e mereu altul, ba 13000, ba 7000, ba peste 20000. In al doilea rand, toti sase facem testul si ies fals pozitive si ni se zice ca au gresit.

Domnul Orban zice ca a scapat de pandemie.

Problema e ca mastile din China vin cu, sa zicem 0,15 lei, iar la min Sanatatii ajung cu 0,65 lei, deci de patru ori mai mult.

Problema e ca firme din Romania au cumparat masti cu 0,3 lei, iar o colega a dumneazoastra a luat cu 0,8 lei. Deci mai ieftin decat cumpara domnul Tataru 100 de milioane de masti.

Firma care a castigat, 30% din punctaj l-a luat pentru ca le livreaza in 7 zile. Nici de azi nu le livreaza in 7 zile, dar azi au bagat alta smecherie, ca in 7 zile de cand firma depune o garantie. Pe 18 milioane de euro se fac achizitiile astea, iar in China ajung vreo 4 miulioane. Restul sunt aici. Daca nu era campanie in septembrie, nici atunci nu le aduceau. Probabil o sa scrie pe ele "Votati Orban". Daca un ministru din guvernul meu facea asta, nici nu apucam sa-l schimb, ca sa nu-l ia din curtea guvernului.

Si stiti cine a contestat licitatia asta a ministerului? Unifarm, care e 100% a ministerului. Pentru ca stie toata lumea ca nu se pot aduce in sapte zile.", a spus Victor Ponta.