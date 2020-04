Violeta Alexandru, anunţ de ultimă oră despre şomajul tehnic. "Îmi pare rău că nu am reuşit să plătim"

Violeta Alexandru susţine că "România a reuşit să gestioneze şomajul tehnic într-un mod simplu şi transparent".

"De la luarea deciziei până la plăţile efective, România a reuşit să gestioneze o măsură de sprijin în mod eficient, un program, o măsură care vine în sprijinul românilor care trec printr-o situaţie delicată.

Citeşte şi: Ministrul Muncii: "Îmi doresc ca sistemul public să respecte mai mult mediul privat. E cel care va reporni economia"

La un bilanţ 16 martie - 31 martie, peste 600.000 de români au fost sprijiniţi prin această măsură a Guvernului Orban, numită şomaj tehnic. Peste 50.000 de profesionişti care lucrează prin PFA, drepturi de autor, au primit fondurile alocate prin măsura de şomaj tehnic", a declarat Violeta Alexandru, ministrul Muncii.

În prima etapă, Violeta Alexandru susţine că au existat dificultăţi în efectuarea plăţilor, însă "imediat ce s-a făcut rectificarea bugetară, fără de care neexistând resursele necesare, toate dosarele, toate cererile prelucrate de ANOFM şi ANEPIC au fost finalizate şi plata s-a făcut în cursul zilei de astăzi".

"Îmi pare rău că nu am reuşit să plătim mai devreme. Am încredere în români, în onestitatea datelor pe care ni le prezintă. Am cerut o estimare dacă sunt necesare măsuri suplimentare de verificare", a spus ministrul Muncii.