Violeta Alexandru, întreruptă la audierile din Parlament. Preşedintele de şedinţă i-a tăiat microfonul ministrului desemnat al Muncii

La începutul audierii, Violeta Alexandru a făcut o prezentare a activităţii sale la Ministerul Muncii, iar la un moment dat preşedintele de şedinţă i-a cerut să încheie expunerea. Ulterior, un parlamentar i-a reproşat ministrului desemnat că "are ce are” cu subalternii din sistem, conform News.ro.

"Dumneavoastră aveţi ce aveţi cu colegii noştri. (...) Aceia nu sunt subalternii noştri, sunt colegii noştri. Vă rog mult să-i trataţi ca pe colegii noştri!”, i-a spus ministrului un deputat care a lucrat în sistemul de pensii.

În replică, Violeta Alexandru i-a spus parlamentarului că nu are înţelegere pentru cei care nu înţeleg să-şi îndeplinească atribuţiile. Până să termine răspunsul, preşedintele de şedinţă i-a închis microfonul ministrului desemnat al Muncii.

"Cine lucrează în instituţiile publice are în mine cel mai corect partener, cine se plânge că am jignit pe cineva acela este un om care nu poate să ţină pasul cu standardele cu care lucrez şi cu rezultatele pe care le cer. (...) Nu sunt omul care să jignească pe cineva, care să nu aprecieze atunci când colegii se implică, dar nu am să mă fac că nu văd că în sistemul public se fac greşeli, că oamenii aşteptau cu anii pentru a li se calcula pensia”, a spus Alexandru, moment în care i s-a tăiat microfonul.

Gestul preşedintelui de şedinţă a strârnit nemulţumirea unui parlamentar.

"Dumneavoastră sunteţi aici să prezidaţi şedinţa, nu să tăiaţi microfonul ministrului când răspunde la întrebări".

Şi precedenta audiere a ministrului propus al Muncii a fost marcată de scandaluri între parlamentari, deputatul Florin Roman intrând în conflict la acel moment cu fostul ministru al Afacerilor Interne Carmen Dan.