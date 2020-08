Viorel Cataramă: "Suntem într-o dictatură anunţată ieri de un medic al nomenclaturii şi confirmată azi de Rareş Bogdan"

"Nimeni nu vrea sa inteleaga mesajul nostru. Noi nu suntem impotriva mastii sau impotriva legii, ci impotriva obligativitatii acestor masuri, care ne incalca drepturile si libertatile. Acum 30 si ceva de ani, Doina Cornea isi risca viata, pentru ca lupta pentru drepturi si libertati.

Si noi punem libertatea mai presus de orice. Si pe ea o blama inalta societate atunci. Din pacate Romania s-a scindat in doua. Pe de o parte sunt patriotii, care pun libertatea in fata a orice, iar pe de alta sunt cei care pun viata inaintea libertatii. Intrebarea este cum vom putea fi adusi inapoi impreuna? Ce viata este aia cand nu ai libertate? Stai in casa pana innebunesti sau te bucuri de toate drepturile si duci o viata normala?

Sunt oameni care de cinci luni nu muncesc, dreptul copiilor de a merge la scoala. Noi nu sustinem ca nu trebuie purtata masca, ca nu trebuie igiana, dar asta nu obligatoriu, ci din proprie initiativa. Pentru libertate si-au dat viata mii de romani in 1989, iar noi, din nenorocire, suntem acum intr-o dictatura anuntata ieri de un medic, membru al nomenclaturii, si confirmata azi de Rares Bogdan, care cere arestarea celor care contesta existenta acestui virus. I-au injectat pe romani cu frica", a spus Viorel Catarama in exclusivitate la România TV.