Virgil Musta, despre începerea şcolilor: Trebuie să se facă după anumite reguli

"Eu cred ca trebuie sa fim echilibraţi. Avem un invatamant puternic si niste copii invatati. O societate solida se bazeaza pe multă cunoastere. Pe de altă parte, trebuie sa asiguram securitatea copiilor şi a familiilor acestora.

Eu am propus ca scoala sa inceapa după anumite reguli, într-un parteneriat între şcoala, profesori, elevi si parintii. Fiecare are anumite responsabilităţi astfel încât împreună să depăşim acest moment.

Peste tot in lume, in tari in care a inceput deja scoala, numărul de cazuri a crescut. La noi deja toate sectiile de terapie intensiva sunt pline şi nu ne putem permite sa avem foarte multe cazuri noi.

Responsabilitatea in aceasta problema aparţine familiei. Acolo unde exista parinti sau bunici care nu pot fi izolaţi şi au comorbiditati, as recomanda scoala online, cel putin o perioada. Nu copiii reprezinta riscul principal. Problema mare este la pariniti si bunici. Decizia este a parintilor: daca trimit copilul la scoala sau face scoala online.", a spus medicul Virgil Musta la România TV.

Ministrul Educaţiei a anunţat, joi, cum se vor desfăşura cursurile începând cu 14 septembrie.

"Este un raport preliminar... În 6116 de unităţi de învăţământ se aplică scenariul verde, 2711 scenariul galben şi 101 unităţi de învățământ cu scenariul roşu, la acest moment. Sunt date preliminare, încă nu avem date de la București. La minister se face o centralizare și vom anunța imediat ce avem toate datele", a spus ministrul.

Ce prevede fiecare scenariu în parte:

Scenariul 1 VERDE

Participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție

Scenariul 2 GALBEN

Participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție și revenirea parțială (prin rotație de 1-2 săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceu, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție

Scenariul 3 ROŞU

Participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la activități / lecții online.