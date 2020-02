Virusul gripal continuă să facă victime în România. Numărul deceselor a ajuns la 25

Ultimele două victime ale virusului gripal sunt o femeie în vârstă de 64 de ani din judeţul Bistriţa-Năsăud, confirmată cu virus gripal de tip A subtip (H1) pdm09. Cea de-a doua este o persoană de 66 de ani din judeţul Caraş-Severin, confirmată cu virus gripal tip A, subtip (H1)pdm09.

Ambele victime aveau condiţii mediciale preexistente. Femeia de 64 de ani din Bistriţa-Năsăud nu fusese vaccinată antigripal, iar cea de 66 de ani din Caraş-Severin avea antecedente vaccinale încă necunoscute.

Citeşte şi:Alte cinci decese cauzate de gripă în România. Numărul morţilor a ajuns la 23. Ministerul Sănătăţii a declarat epidemie

In sezonul precedent, in perioada similara, au fost inregistrate 94 decese confirmate cu virus gripal (de 5,2 ori mai multe decat in actualul sezon), din care 73 tip A, subtip (H1)pdm09, 10 subtip H3, 10 A nesubtipat si 1 coinfectie de A(H1)pdm09+AH3.

Pana la data de 02.02.2020 au fost vaccinate antigripal 1.486.486 persoane din grupele la risc, cu vaccin distribuit de Ministerul Sanatatii.