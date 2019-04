Vrei sa mananci fara sa te ingrasi? Acestea sunt alimentele de la care NU FACI burta!

Iata care sunt alimentele pe care sa le mananci fara sa te ingrasi. Nu faci burta de la ele!

1. Mazare dulce (35 calorii)

Sunt sarace in calorii insa bogate in fibre si proteina vegetala.

2. Grapefruit

Ajuta la stabilizarea nivelului de zahar din sange. In plus, grapefruitul este bogat in vitamina C si datorita valorii calorice scazute consumul de grapefruit ajuta la subtierea taliei.

3. Pepene (55 calorii)

Iti satisface pofta de dulce fara sa-ti dea peste cap dieta. In plus, pepenele contine aproape jumatate din doza zilnica recomandata din vitaminele A si C.

