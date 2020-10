X FACTOR 23 octombrie 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAM ANTENA 1. Atenţie, apariţie de infarct: "Sub duş cânt Coace, Doamne, prunele!"

Așadar, în sezonul 9 X Factor, Loredana va fi mentorul grupei de băieți sub 24 de ani, Florin Ristei a primit Grupurile, Ștefan Bănică va căuta factorul X în rândul fetelor de sub 24 de ani, în timp ce Delia crede că are categoria câștigătoare: Mixt este grupul pentru concurenți de peste 24 de ani, iar până acum jurata X Factor a câștigat în ambele cazuri când a mai fost mentorul lor – în 2013, alături de Florin Ristei, iar în 2018 împreună cu Bella Santiago.

X FACTOR 23 octombrie 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAM ANTENA 1 Atenție, apariție de infarct! Marina Vlad: ”Sub duș cânt Coace, Doamne, prunele!”

Deși era obișnuită cu "cântările", făcând parte din trupe și având la activ câteva "coveruri", Marina Vlad avea nevoie de confirmarea unor jurați. "Am venit la X Factor pentru a mă bucura de moment. Acesta a fost singurul gând atunci când am urcat pe scenă", spune. A atacat ceva "greu", Alicia Keys, "Fallin" și a convins! "Cel mai tare moment de la X Factor a fost atunci când i-am cunoscut pe jurați!", adaugă ea.

Recunoaște că n-a fost totul numai lapte și miere. A primit "Nu" de la Delia, iar Ștefan Bănică i-a spus că nu transmite emoție. Întrebată ce va face după terminarea acestui sezon, Marina, olteanca, spune că va rămâne în muzică. Și recunoaște că atunci când se află sub duș cântă "hit"-ul lui Petrică Mâțu Stoian, "Coace, Doamne, prunele!"

X FACTOR 23 octombrie 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAM ANTENA 1 Liviu Panait: ”Bodyguarzii au vrut să închidă mall-ul. Loredana a spus că nu pleacă nimeni până nu face toate pozele!”

Liviu Panait, cu o poveste de viață incredibilă, s-a destăinuit după prestația sa de la X Factor: ”Am vrut neapărat să o cunosc pe Loredana, un suflet frumos. Am fost ea la concert. La final, multă lume, pentru fotografii. Bodyguarzii au vrut să închidă mall-ul. S-a opus! A spus că nu pleacă nimeni de acolo până nu face poze cu toți”.

"Am aruncat lanțurile care mă țineau. La 21 de ani l-am cunoscut pe soțul meu și a fost cea mai frumoasă perioadă din viața mea", a mărturisit Liviu Panait, rememorând suferințele prin care a trecut în școală. Acum are 23 și de trei ani locuiește în Belgia, cu soțul său brazilian. S-a judecat multă vreme pentru orientarea sexuală, până când, după multiple umilințe, a decis că este timpul să fie fericit.

”De asta am și venit la X Factor. Pentru a trăi momentul!” Recunoaște că a avut emoții, dar ceea ce e important la un artist e că trebuie să le transforme-n constructive atunci când urcă pe scenă. Adaugă că și-a dorit enorm să o cunoască pe Loredana. ”Am fost la un concret. La final, oamenii s-au strâns pentru autografe, voiau să se tragă-n poze cu artista. Se făcuse seară, târziu, iar bodyguarzii de acolo, de la mall, au vrut să închidă. Loredana a spus că nu pleacă nimeni până nu termină de făcut poze cu toată lumea. Mi-a plăcut enorm caracterul ei, mi-am dorit să o văd așa, față în față, să putem dialoga. Dacă va fi să reușesc în muzică, ca ea vreau să fiu!”

Întrebat despre experiența de la X Factor, Liviu Panait a răspuns că dacă ar fi să scrie o melodie despre parcursul său, despre faptul că a cunoscut oameni superbi, aceasta s-ar numi "Un lucru minunat".