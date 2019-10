Articol publicat in: Societate

ZILE LIBERE 2019. Veşti proaste pentru români. Ce se întâmplă cu minivacanţa din noiembrie

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Având în vedere că anul acesta, zilele de 30 noiembrie (Sfântul Andrei) și 1 decembrie (Ziua Națională a România), declarate zile libere și figurând ca atare în Codul Muncii, pică în weekend, de ele vor beneficia doar puțini români. Românii care, în mod normal, lucrează în weekend și care ar fi lucrat în weekend-ul 30 noiembrie-1 decembrie. Dacă angajatorii nu le vor acorda zile libere angajaților menționați mai sus, ei vor risca amenzi între 5.000 și 10.000 de lei. Să fie PETRECERE! Câte ZILE LIBERE vom avea de CRĂCIUN şi REVELION Însă chiar și în privința celor din urmă, s-ar putea ca unii din ei să nu beneficieze acele zile libere. E vorba, mai exact, de salariații care lucrează în acele zile în: - unități sanitare;

- unități de alimentație publică;

- locuri în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producție sau specificului activității. VESTE EXCELENTĂ pentru părinţi! Vor beneficia de mai multe ZILE LIBERE În cazul acestor angajați: - li se va asigura compensarea cu timp liber corespunzător sau

- dacă, din motive justificate, nu li se vor acorda zile libere care să compenseze zilele lucrate, se va acorda un spor la salariu (pentru zilele de sărbătoare lucrate) ce nu va putea fi mai mic de 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru, conform Codului muncii. Și angajatorii care nu vor acorda compensațiile pentru munca prestată în zilele libere vor risca amendă între 5.000 și 10.000 de lei. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay