După Prinţesa Leia, o nouă tragedie. A murit Lois Lane

Actriţa Margot Kidder, cunoscută pentru rolul Lois Lane din filmul "Superman" (1978), alături de Christopher Reeve, a murit la vârsta de 69 de ani, în locuinţa sa din Livingstone, Montana, anunţă revista Variety.

Margot Kidder, de origine canadiană, a murit pe 13 mai, potrivit agentei Camilla Fluxman Pines, care a confirmat informaţia pentru The Hollywood Reporter.

În afară de primele patru filme din franciza "Superman", actriţa a mai jucat alături de Robert Redford în "The Great Waldo Pepper" şi cu Richard Pryor în "Some Kind of Hero".

Ea a apărut şi în serialul de televiziune "Smallville" (2004), inspirat de "Superman", interpretând un alt personaj.